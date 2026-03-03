Axel Kicillof abrió sesiones y su discurso generó fuerte cruce entre oficialismo y oposición

El gobernador convocó a construir una alternativa al rumbo nacional y defendió su gestión ante la Legislatura bonaerense. La oposición cuestionó la falta de anuncios concretos y apuntó al paro docente, la inseguridad y la situación del IOMA.

El discurso de apertura del 154° período de sesiones ordinaria s en la Legislatura bonaerense del gobernador Axel Kicillof dejó una amplia repercusión política, con respaldos del oficialismo y duras críticas de la oposición, que cuestionó la falta de anuncios concretos y el contexto de conflicto docente.

Desde el peronismo provincial, dirigentes, ministros e intendentes destacaron el tono del mensaje y la convocatoria a construir una alternativa al rumbo nacional.

El intendente de Ensenada, Mario Secco , sostuvo que “hay otro camino” y afirmó que el mandatario provincial viene demostrando “una forma de gobernar eficiente e inclusiva”. En la misma línea, el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín , habló de una agenda legislativa “para proteger a los 17 millones de bonaerenses” frente a un modelo económico nacional que, según planteó, afecta los recursos provinciales.

CON AXEL, HAY OTRO CAMINO Acompañé al Gobernador Axel Kicillof en la Apertura de Sesiones Ordinarias de 2026. El Gobernador viene demostrando con hechos claros que hay una forma de gobernar eficiente e inclusiva, con fuerte defensa del pueblo bonaerense y una presencia del… pic.twitter.com/aWwjjrEeUz

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi , remarcó la importancia de un “Estado provincial presente” y de fortalecer el trabajo conjunto con los municipios. También la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó el rol del Poder Legislativo bonaerense como ámbito de debate y defensa de los intereses de la Provincia.

Acompañamos al Gobernador @Kicillofok durante el inicio de Sesiones Ordinarias, donde detalló la labor del gobierno provincial y la agenda legislativa, una ruta de trabajo junto a los 135 municipios para proteger a los 17 millones de bonaerenses que sufren un modelo económico… pic.twitter.com/FlRwsDDaQ6

Desde el gabinete provincial, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , afirmó que “hay una alternativa” y llamó a consolidar una propuesta superadora al actual rumbo nacional. En tanto, el ministro de Trabajo, Walter Correa , analizó que “frente al ajuste y la motosierra de Javier Milei, hay otro modelo posible: producción, trabajo y Estado presente. Un proyecto que incluye, defiende derechos y no abandona a su pueblo”.

Junto a la militancia de Camino a la Victoria acompañamos a nuestro gobernador @Kicillofok en la apertura de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En tiempos donde se intenta deslegitimar al Estado y vaciar la política, reafirmamos la… pic.twitter.com/MmjhLrBxwt

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/larroqueandres/status/2028626462706671634?s=20%20&partner=&hide_thread=false "Desde la Provincia, invito a que trabajemos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma."



Categórico discurso del gobernador @Kicillofok en la apertura del 154° período de Sesiones… pic.twitter.com/2ZBADyOjdp — Andrés Larroque (@larroqueandres) March 3, 2026

En igual sintonía, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, invitó “a que trabajemos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma”, mientras que el ministro de Economía, Pablo López, dijo que "hay otro camino hacia el futuro y es junto a Kicillof".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cristiangirard/status/2028795804111044713?s=20&partner=&hide_thread=false • Bonaerenses, argentinos… ¡Hay otro camino!.

Hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo.

Hay otro camino para integrarnos al mundo sin someternos.

Hay otro camino, con oportunidades reales, con un Estado que acompaña, con un proyecto de… pic.twitter.com/lOOgu6mWl9 — Cristian Girard (@cristiangirard) March 3, 2026

Luego, el titular de Aba, Cristian Girard, parafraseando al discurso del gobernador, expresó en redes: "Bonaerenses, argentinos… ¡Hay otro camino!. Hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo. Hay otro camino para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino, con oportunidades reales, con un Estado que acompaña, con un proyecto de desarrollo que promueva a todos los rincones de la patria".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/waltercorreaok/status/2028630988482642363?s=20%20&partner=&hide_thread=false El discurso de Axel Kicillof fue una definición política clara para toda la Argentina.



Frente al ajuste y la motosierra de Javier Milei, hay otro modelo posible: producción, trabajo y Estado presente.



Un proyecto que incluye, defiende derechos y no abandona a su pueblo. pic.twitter.com/1jT1qm0t7u — Walter Correa (@waltercorreaok) March 3, 2026

En contraste, la oposición cuestionó con dureza el contenido del discurso. Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) afirmaron que el mandatario describió una provincia que “no coincide con la realidad” y remarcaron que la apertura de sesiones se realizó en medio de un paro docente que afectó el inicio de clases. El senador Carlos Curestis y el diputado Juanes Osaba señalaron que el mensaje estuvo cargado de cifras que, según indicaron, no reflejan la situación en materia educativa y de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosCurestis/status/2028607151174746259?s=20&partner=&hide_thread=false Luego de casi una hora y media de discurso político del Gobernador @Kicillofok solo podemos sacar una conclusión:

Más gasto público, menos soluciones a los bonaerenses y una mirada irreal de la Provincia de Buenos Aires.

Como él mismo lo dijo, el “programa kuka” ya está en… — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) March 2, 2026

El presidente del bloque libertario en Diputados, Agustín Romo, cuestionó que no se haya hecho referencia a la situación que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), mientras que el titular de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, acusó al gobernador de “desconexión con la realidad”. En el mismo espacio, el diputado Francisco Adorni ironizó sobre el discurso al afirmar que el mandatario “vive en otro planeta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/franciscoadorni/status/2028632765088821555?s=20%20&partner=&hide_thread=false El discurso del gobernador denota que no vive en la provincia; vive en el planeta Melmac. La provincia peor administrada del país. — Francisco Adorni (@franciscoadorni) March 3, 2026

Desde la Coalición Cívica, el diputado Andrés De Leo sostuvo que la Provincia atraviesa dificultades que requieren soluciones concretas y cuestionó que el gobernador haya responsabilizado al Gobierno nacional por la situación bonaerense. En sintonía, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) planteó que “gobernar no es reclamar, es hacerse cargo” y pidió “resultados en lugar de relatos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/2028611282417377372?s=20%20&partner=&hide_thread=false Lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires es trágico. El gobernador Kicillof evidencia su profunda desconexión con la realidad de los bonaerenses, quienes viven hace tiempo asfixiados por un gobierno provincial que tiene las prioridades de gestión grotescamente… — Sebastián Pareja (@SPareja_) March 2, 2026

El senador del PRO Pablo Petrecca también consideró que se trató de un acto con tono partidario y criticó la ausencia de anuncios vinculados al conflicto docente, la modernización educativa y la presión impositiva sobre el sector productivo.

Así, Fernando Rovello, también del PRO, lanzó: "Otra vez sopa Kicillof a puro cuento Lamentable, sin autocrítica. Atrasa 20 años su relato. Logró algo inédito para un peronista ; Lanzo su campaña con la mayoría de los trabajadores estatales bonaerenses haciéndole huelga porque les paga poco y tarde".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferrovello/status/2028601917589364875?s=48&t=iNRHJecenWBMHcJHisfqTQ&partner=&hide_thread=false Otra vez sopa @kiciloffok a puro cuento

Lamentable, sin autocrítica. Atrasa 20 años su relato.

Logró algo inédito para un peronista ; Lanzo su campaña con la mayoría de los trabajadores estatales bonaerenses haciéndole huelga porque les paga poco y tarde. — Fernando Rovello (@FerRovello) March 2, 2026

Desde el Frente Renovador, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, reconoció que la apertura se dio en un “clima adverso” por el paro docente, y expresó su expectativa de que el conflicto se resuelva. En igual sentido se pronunció la senadora Valeria Arata, quien calificó de “justo” el reclamo de los trabajadores judiciales, también en conflicto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexisGuerrera/status/2028612561835282714?s=20&partner=&hide_thread=false | #AsambleaLegislativaPBA



Junto a legisladores de todos los bloques, autoridades, intendentes y referentes de la política más entidades bonaerenses participamos de la apertura del 154° periodo de sesiones ordinarias.



Comienza un nuevo año de debate legislativo en la… pic.twitter.com/MrmBVthFhD — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) March 2, 2026

El titular del bloque de senadores Hechos + UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, reflexionó: “Mientras los gremialistas aplauden desde los palcos el discurso del gobernador, miles de chicos bonaerenses hoy no pudieron empezar las clases. La Provincia de Kicillof es un mar de contradicciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028624902526308770&partner=&hide_thread=false SOBRE KICILLOF Y SU LANZAMIENTO DE CAMPAÑA

Hoy fuimos a la Asamblea a escuchar soluciones para los problemas reales de los bonaerenses que son muchos.



Para sorpresa de nadie no escuchamos ni una sola propuesta. Asistimos a su lanzamiento de campaña a Presidente para el 2027.… — Manuel Passaglia (@manupassaglia) March 3, 2026

El diputado del mismo bloque Manuel Passaglia, destacó: "Hoy fuimos a la Asamblea a escuchar soluciones para los problemas reales de los bonaerenses que son muchos. Para sorpresa de nadie no escuchamos ni una sola propuesta. Asistimos a su lanzamiento de campaña a Presidente para el 2027. El gobernador sigue enredado en su disputa ideológica, lejos de lo que pasa en la calle. La Provincia necesita resultados, no retórica: más escuelas con infraestructura segura, menos tiempos de espera en salud y un plan productivo claro, entre otras cosas. Discutamos datos y soluciones. No campañas electorales".

Por otra parte, la diputada Mayra Mendoza marcó diferencias dentro del propio oficialismo al señalar que esperaba una referencia del gobernador a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli

Así, el discurso de Kicillof dejó expuesta la fuerte polarización política en la Provincia, con un oficialismo que reivindica la gestión y plantea la construcción de una alternativa nacional, y una oposición que reclama definiciones concretas frente a los problemas estructurales en educación, seguridad, salud y presión fiscal.