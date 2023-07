La prueba del ingreso ilegal a las bases AFIP que permitió manipular una respuesta a la justicia: el caso Oil Combustibles

Una de las piezas utilizadas como centrales en la acusación del caso Oil fue la OIP 14/2016, una auditoría que no estaba incluida en el plan anual de auditorías que tenía la AFIP y que se gatilló tras la aparición de la nota en el diario La Nación del 13 de marzo de 2016 que supuestamente, fue lo que impulsó la investigación. Para realizarla, se simuló que se analizaría el proceso de cobros de la Agencia 11 de la AFIP respecto al impuesto ITC. El único contribuyente que tributaba ese impuesto en ese padrón era Oil. Sosa presentó un adelanto de esa auditoría a la justicia y se convirtió en el nexo para las respuestas del resto de las áreas. Esa auditoría tuvo como base un informe de situación fiscal firmado por Jorge Schiaffini y supuestamente confeccionado por dos equipos de trabajo que no logró identificar en el juicio oral. Su fecha de registración en los sistemas data del 1 de abril de 2016 a las 11.10 AM. Su ingreso con sello en la fiscalía que intervenía está certificado el mismo día a las 14 horas, dos horas y 50 minutos después de haberse generado. Schiaffini declaró en el juicio que el 14 de marzo de 2016 le dieron orden verbal de realizar ese informe y ahí “empezamos a entrar en las bases para saber quiénes eran sus directivos y la situación patrimonial”. También reveló que desde su unidad se abrían “casos” para tener un justificativo legal que habilitase la consulta en los sistemas. Eso significa que sin motivación administrativa no es legal el ingreso. Schiaffini terminó allanado, lo mismo que ahora Mecikovsky a quien le secuestraron su computadora personal y está bajo análisis.