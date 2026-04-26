Calendario de feriados: la última semana de abril 2026 tendrá solo 3 días laborables + Seguir en









Muchos no lo sabían, pero tendrán una gran novedad en el cierre del cuarto mes del año que les dará un merecido descanso.

El cuarto mes del año se despide con una gran novedad para muchos trabajadores y estudiantes. Freepik

Abril llega a su fin después de entregar varias novedades en el calendario de feriados que ayudaron a muchos a tener un merecido descanso. Pero, así como termina, también traerá una noticia que beneficiará a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires con un fin de semana XXL.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esto no favorecerá a todos, pero sí será de un alcance bastante considerable si se tiene en cuenta los lugares afectados. De esta forma, al finde largo de muchos trabajadores se suma una jornada que reduce la semana a solo 3 días laborables.

Descanso Feriados Freepik Muchos afortunados podrán tener un descanso extendido en el cierre de abril. Freepik

A qué se debe el feriado del 27 de abril de 2026 La razón por la que la semana laboral de muchos trabajadores será de solo tres días es porque este asueto se acoplará al viernes 1 de mayo, que forma parte del calendario nacional de feriados. El lunes 27 de abril la localidad de Mayor Buratovich, del partido de Villarino, celebra su aniversario fundacional.

Quienes residan en el pueblo de la provincia de Buenos Aires, solo tendrán actividades el martes, miércoles y jueves. Eso sí, quienes se verán afectados son los que se desempeñan en el sector público y los empleados del Banco Provincia. El resto no está exento del mismo, ya que, si los empleadores deciden que estos feriados afectarán sus comercios o empresas, podrán optar por adherirse y darle un merecido descanso a quienes trabajen en el sector privado. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados