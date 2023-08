La respuesta del CONICET a la promesa de Milei de cerrar el organismo

Franchi se mostró preocupada por las expresiones de Milei y manifestó ante los dichos de promesas de cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología : "No me imagino un país desarrollado sin ciencia y tecnología", puntualizó.

"La gente capacitada no solamente está en el CONICET , hay también otros 16 organismos especializados en ciencia y tecnología", expresó la funcionaria este miércoles.

milei.jpg Noticias Argentinas

El candidato de La Libertad Avanza fue consultado sobre qué medida tomaría con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con los investigadores científicos de la Argentina. "Eso que quede en manos del sector privado", sostuvo y añadió: "Que se ganen la plata sirviendo al prójimo como lo hace la gente de bien", manifestó este martes.

"¿Qué productividad tiene? ¿Qué han generado?", prosiguió el economista liberal, a lo que el periodista le respondió "desarrollo, investigación". "No se nota", concluyó Javier Milei.

En respuesta a esos comentarios, la presidenta de CONICET dejó en claro cuál es la importancia del desarrollo de ciencia y tecnología como algo estratégico en cada país, como cuestión de Estado. "La gente capacitada no solamente está en el CONICET, hay también otros 16 organismos especializados en ciencia y tecnología en el Estado", señaló.

Ante un eventual cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Franchi agregó: "¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos y exportar gente calificada?”.

Para la titular del organismo, en el caso que Milei elimine todo tipo de inversión estatal en ciencia y tecnología, habrá un efecto negativo. "Si no tienen trabajo acá, la gente no tiene con qué comer y mantener a sus familias y se van a ir”, sostuvo. "La Inteligencia Artificial (AI) va a dejar de lado empleos que no necesitan tanta formación. La ciencia y la tecnología se va a necesitar, el CONICET forma grandes cuadros que son parte de las grandes empresas, como en las empresas farmacéuticas o en Vaca Muerta, entre otros lugares claves para el desarrollo del país", aseguró Franchi. "El CONICET forma un montón de profesionales que terminan en las grandes empresas", replicó.

conicet.jpg Télam

Los 8 ministerios de Javier Milei: ¿Cuáles son?

Como parte de su programa de gobierno, Javier Milei ya manifestó que solo existirían ocho ministerios durante su gobierno, considerando que "el Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos". Es en ese marco que prometió que su "primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado", prometiendo la eliminación de todos los ministerios con excepción de siete, al mismo tiempo que se creará uno más: