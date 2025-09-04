Libertarios díscolos se acercan al peronismo no K en medio de la crisis en el Gobierno

Los diputados del bloque Coherencia, todos exLLA, se mostraron con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Previamente habían hecho lo propio con el salteño Gustavo Sáenz. Mensaje a la Casa Rosada.

Los diputados del flamante bloque Coherencia, integrado por dirigentes que se abrieron de La Libertad Avanza (LLA), mantuvieron este jueves una reunión con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , y amplían sus vínculos con el peronismo no K. Un día antes se habían reunido con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz.

Se trata de los Carlos D'alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González , todos exiliados de LLA tras distintos chispazos que terminaron con su eyección de las filas violetas y la posterior conformación de un espacio paralelo, que empezó a tejer relaciones con otros grupos de la oposición.

Según precisaron, en el encuentro con Quintela coincidieron "en la necesidad de defender el federalismo real y el respeto a las provincias frente al centralismo de la Nación" . A la par, abordaron una serie de temas respectivos a las provincias.

Entre ellos, estuvieron el desafío de garantizar una distribución justa de los recursos que fortalezca a las provincias y a los municipios y la promoción de economías regionales, como la vitivinicultura, la olivicultura, la agroindustria y la producción textil, generando condiciones de inversión y trabajo genuino.

Asimismo, fueron parte del temario la energía y minería sustentable -potenciar el desarrollo de energías renovables y aprovechar los recursos naturales con reglas claras, transparencia y cuidado ambiental- y la institucionalidad y autonomía provincial, a través de la defensa del rol de las provincias como actores fundamentales de la República.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_cdalessandro/status/1963664524893979022&partner=&hide_thread=false “Más allá de las diferencias políticas, nos une la defensa de nuestras provincias. La Nación no puede seguir asfixiando a los gobiernos locales. Desde el bloque Coherencia y junto al gobernador de La Rioja trabajaremos para que el federalismo sea una realidad y no un discurso… — Carlos D'Alessandro (@_cdalessandro) September 4, 2025

"Coincidimos en que la Argentina necesita recuperar un verdadero federalismo, donde las decisiones no se tomen solo en los escritorios de la Capital Federal, sino en un diálogo sincero y horizontal con las provincias", precisaron.

Por último, ratificaron su "compromiso de trabajar en conjunto para que cada provincia tenga las herramientas necesarias para crecer con autonomía, desarrollo productivo y justicia federal".

Un día antes, los diputados se mostraron con el gobernador de Salta, el filoperonista Gustavo Sáenz, quien enfrentará en su provincia al PJ y a los libertarios por igual. Sáenz fue uno de los principales aliados de la gestión de Milei entre los mandatario, pero comenzó a mostrar una faceta cada vez más beligerante.

Al respecto, D'alessandro comentó: "Conversamos sobre la importancia de fortalecer las instituciones, base de una República sólida, de una democracia consolidada y del rol clave de las provincias argentinas en el futuro de nuestro país".