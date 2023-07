La revelación del presidente de la NASA sobre la vida extraterrestre: "Tendrán respuesta el próximo mes"

¿EEUU oculta restos de vida extraterrestre?

Es que, curiosamente, la visita de Nelson coincidió con las declaraciones ante el Congreso del expiloto de la Marina estadounidense David Grusch, quien sostuvo que los EEUU rescataron "restos biológicos no humanos" de objetos voladores no identificados (OVNI) y que estarían ocultos en lugares no identificados.