La Justicia dispuso nuevas restricciones al régimen de visitas de Cristina Kirchner

Según detallaron, las mismas deberán ser de máximo dos horas y no podrán asistir más de tres personas. El endurecimiento del régimen llega luego de que la expresidenta sea visitada por nueve economistas.

La Justicia endureció el régimen de visitas de la expresidenta, Cristina Kirchner, quien cumple actualmente prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, luego de ser condenada por la Causa Vialidad. Entre las nuevas limitaciones, se dispuso que la dirigente peronista solo podrá recibir 2 visitas a la semana - con límite de 2 horas de duración - y un máximo de 3 personas al mismo tiempo.

La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini. La medida llega luego de que la expresidenta recibiera a 9 economistas en simultáneo el pasado martes.

La Justicia endurece las restricciones del régimen de visitas de Cristina Kirchner Según el documento judicial, se mantendrán las autorizaciones para las visitas habituales, personas allegadas, su familia, custodia policial, profesionales de salud y abogados defensores.

Gorini detalló que la visita "simultánea" de nueve economistas no estaba autorizada. Según explica el documento, cada uno de los profesionales estaba habilitado para dirigirse a San José 1111 de manera individual.

Más allá del endurecimiento, también se advirtió que, en caso de que la expresidenta no cumpla con los nuevos requerimientos, podría modificarse o dejarse sin efecto el beneficio de las visitas domiciliarias.

