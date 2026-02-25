Intendentes y gobernadores radicales de todo el país se reunirán el viernes en Santa Fe con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión y analizar tanto las coyunturas locales con la nacional, en el marco de la renovación partidaria que tuvo lugar a fines del año pasado.
Gobernadores e intendentes de la UCR se reúnen el viernes en Santa Fe tras la renovación partidaria
Participarán más de 300 alcaldes de todo el país, con el titular del partido, Leonel Chiarella, como anfitrión. Se espera la presencia de los jefes provinciales boina blanca.
El encuentro será presidido por el flamante presidente del Comite Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, alcalde de Venado Tuerto, y por el titular de Foro de Intendentes, Ulpiano Suárez, jefe comunal de Mendoza. Se espera que participen más de 300 dirigentes.
Además, participarán gobernadores radicales, entre ellos, el local Maximiliano Pullaro. Los otros mandamases de la UCR son Alfredo Cornejo (Corrientes), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy).
La cita tendrá lugar en la sede del Comité Provincia que preside el santafesino Felipe Michlig,
Allí, intendentes y presidentes comunales de todo el país pondrán en común experiencias, herramientas y desafíos "para seguir mejorando cada municipio con la convicción que gobernar es planificar, administrar con responsabilidad y dar respuestas concretas".
La actividad comenzará a las 9 con la acreditación, continuará con las palabras de bienvenida de Chiarella, Suárez, Michlig y el presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta.
Seguirá con la mesa “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local” a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego será el turno del economista Santiago Bulat que dará la charla “Descifrando la economía 2026”.
Por la tarde, trabajarán en mesas temáticas. A las 16.00 habrá una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.
Y a su término se hará la Mesa La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión a cargo del Rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Enrique Mammarella y de Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Tensión por tasas municipales
La cumbre llega en plena tensión entre los intendentes y el Gobierno nacional, que días atrás reavivó la pelea por las tasas municipales, al lanzar una sitio web que permite monitorear y denunciar el cobro de esos tributos en todo el país.
Se trata de una pulseada que la gestión de Javier Milei encabeza desde que asumió, en 2023, y que tiene al ministro de Economía, Luis Caputo, como su principal abanderado.
A la par, el partido intenta reforzar el vínculo entre la orgánica y sus legisladores. De hecho, la UCR intentó tener una posición más beligerante frente a la reforma laboral, pero los 10 senadores que conforman el bloque en la Cámara alta votaron a favor del proyecto.
El episodio reforzó la disociación entre la conducción boinablanca y sus representantes, demostrando que, en suma, el poder lo tienen los gobernadores.
