Interna radical en PBA: judicializan el adelantamiento de las elecciones y crece la tensión

Miguel Fernández presentó una impugnación contra la autoconvocatoria del Comité y la Convención de Contingencia que resolvió convocar a los afiliados para el 7 de junio. Asegura que la decisión no respeta los acuerdos alcanzados en octubre y profundiza la disputa dentro de la UCR bonaerense.

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo a su disputa interna luego de que el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández , calificara como “nula” la autoconvocatoria realizada el viernes pasado en la que un sector del partido resolvió adelantar las elecciones partidarias. Desde el entorno del dirigente señalaron a Ámbito que este lunes su espacio avanzó con una impugnación judicial contra lo resuelto en esa reunión, lo que vuelve a colocar el conflicto interno bajo análisis de la Justicia.

Según explicaron fuentes cercanas a Fernández , la presentación no cuestiona únicamente la forma en que se convocó el encuentro, sino también las decisiones adoptadas durante esa sesión. “No se impugna solo el error de la autoconvocatoria, sino también -y más importante- lo resuelto por los autoconvocados y la Convención de Contingencia”, señalaron.

En ese sentido, sostienen que el adelantamiento de la elección interna “no respeta el espíritu de los acuerdos que se lograron en octubre del año pasado” dentro del radicalismo bonaerense.

El viernes pasado se reunió de forma autoconvocada el Comité de Contingencia junto con la Convención de Contingencia , dos órganos creados para garantizar el funcionamiento institucional del partido tras la interna de 2024, cuyo resultado quedó inconcluso luego de la disputa judicial entre las listas encabezadas por Pablo Domenichini y Miguel Fernández .

En ese encuentro, dirigentes de los espacios alineados con Maximiliano Abad , Martín Lousteau y Gustavo Posse resolvieron adelantar las elecciones partidarias previstas originalmente para el 6 de septiembre y fijarlas para el 7 de junio .

UCR Abad

La votación en el Comité de Contingencia se realizó con modalidad híbrida -presencial y virtual- y contó con siete integrantes presentes: cinco votaron a favor del adelantamiento y dos se abstuvieron, mientras que tres representantes del sector que responde a Fernández no participaron del encuentro.

Entre quienes apoyaron la propuesta estuvieron Walter Carusso, Sofía Gambier, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Ángel Bazze y Josefina Mendoza. Se abstuvieron el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, y Josefina Ignacio, dirigente vinculada al espacio de Federico Storani.

Minutos después, la Convención de Contingencia ratificó la decisión por nueve votos a favor y uno en contra. El encuentro fue convocado por su presidente, Pablo Domenichini.

Fernández rechazó la convocatoria y habló de “nulidad”

Tras conocerse la resolución, Fernández -titular del Comité de Contingencia y exintendente de Trenque Lauquen- cuestionó la reunión y sostuvo que tanto la convocatoria como sus resoluciones carecen de validez.

Salvemos la institucionalidad del radicalismo bonaerense (1)

En un comunicado difundido en redes sociales, el dirigente recordó que el radicalismo bonaerense ya cuenta con un cronograma electoral establecido, que -según planteó- brindó previsibilidad a los militantes y a los comités de toda la provincia.

Además, señaló que preservar la institucionalidad partidaria es una responsabilidad colectiva y planteó la necesidad de avanzar en acuerdos que permitan conformar una conducción representativa de todos los sectores.

Una disputa que podría volver a dirimirse en la Justicia

La discusión por el calendario electoral vuelve a dejar al descubierto la fuerte puja interna dentro de la UCR bonaerense. En esas elecciones se definirán no solo las autoridades del Comité Provincia y de los comités distritales, sino también los convencionales que el próximo año deberán fijar el posicionamiento político del partido frente a las elecciones.

Ese debate incluye el vínculo con otras fuerzas políticas: mientras algunos sectores exploran un acercamiento a La Libertad Avanza, otros mantienen contactos con espacios del peronismo y un tercer grupo propone construir una alternativa propia.

En ese contexto, la impugnación presentada por el sector que responde a Fernández podría volver a colocar la interna radical bajo análisis del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, como ocurrió con la disputa partidaria del año pasado.