Un gobernador norteño rechazó la eliminación de las PASO pero afirmó estar "dispuesto a escuchar"

El oficialismo intenta sumar el apoyo de las provincias para la reforma electoral. En ese marco, los cambios en las primarias suscitan chispazos con los mandatarios.

Los gobernadores norteños serán clave para el oficialismo en el Congreso.

El Gobierno busca avanzar con su agenda legislativa y sale a la caza de respaldos en las provincias . En ese marco, la reforma electoral, con la eliminación de las PASO a la cabeza , ocupa las prioridades de la Casa Rosada en su vínculo con los gobernadores.

El miércoles a la noche, Javier Milei consiguió una foto con 13 mandatarios durante la vigilia por el Día de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán. La imagen intentar mostrar una nueva faceta de la administración nacional, aceitando su vínculo con los distritos luego de la salida de Manuel Adorni.

Uno de los caciques que estuvieron presentes allí fue Elías Suárez , de Santiago del Estero , quien cursa su primer año al frente del Ejecutivo local tras ganar las elecciones el año pasado con contundencia. Delfín del hoy senador Gerardo Zamora, Suárez integra el pelotón de jefes provinciales enfrentados al Gobierno, aunque mantiene el teléfono abierto.

Al respecto, este lunes el líder santiagueño se mostró en contra de la eliminación de las PASO. "Sobre las PASO, mientras más participación haya, más se favorece a la democracia" , indicó el norteño en diálogo con Futurock.

En esa línea, aseguró que no les "asusta ni preocupa la participación y que no buscan "estrategias que no tengan que ver con mayor libertad para elegir".

"El límite lo tenemos claro, votamos en contra de Ley Bases, Reforma Laboral, y de todo lo que perjudica los intereses de los grandes sectores populares. Hasta del RIGI votamos en contra", indicó el gobernador.

Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero.

No obstante, afirmó estar "dispuesto a escuchar", aunque marcó diferencias con la administración libertaria: "Espero que la estrategia económica del Gobierno sea para la mayoría de los argentinos. Entendemos que el equilibrio fiscal es con la gente adentro del sistema".

Consultado sobre los respaldos de sus pares del Norte Grande al Gobierno, afirmó: "Puedo entender a mis colegas gobernadores desde lo personal. Tenemos una afinidad las provincias del Norte Grande, con las que compartimos cosas y disentimos en otras".

Por último, Elías Suárez sostuvo que los economistas dicen que "hay sectores favorecidos como minería, energía y los financieros. A nosotros nos interesa la producción agrícola y ganadera, y ponemos el ojo en ese desarrollo productivo".

El próximo 2 de agosto habrá elecciones en 25 de los 28 municipios santiagueños, unificando por primera vez en años un cronograma que hasta ahora se dispersaba en múltiples fechas según la categoría de cada comuna.

La medida alcanza a los cinco municipios de primera categoría -Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías-, a las comunas de segunda categoría como Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado, y a un nutrido grupo de localidades de tercera categoría distribuidas en el interior provincial. Incluso se incluye la comisión municipal de Donadeu, donde se regularizará la conducción institucional tras el fallecimiento del comisionado.

Allí el Frente Cívico por Santiago -histórico oficialismo local referenciado en Gerardo Zamora- buscará revalidar su hegemonía y neutralizar la amenaza libertaria, que se alista para la disputa.