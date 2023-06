Horacio Rodríguez Larreta lanzó su campaña: prometió terminar con el kirchnerismo "para siempre"

https://twitter.com/GerardoMorales/status/1673741291081940999 Somos un equipo de hombres y mujeres con capacidad y experiencia de gestión. Tenemos el liderazgo y la decisión para hacer los cambios que necesita este país. A partir del 10 de diciembre, con @horaciorlarreta vamos a trabajar de manera incansable para transformar la Argentina. pic.twitter.com/yXDgFx1jMv — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 27, 2023

También revalorizó su experiencia de gestión: "Tengo años también en construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático que vienen a hablar. Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma".

De cara a las PASO del 13 de agosto, el jefe de Gobierno porteño y el gobernador de Jujuy estuvieron acompañados por la fórmula gubernamental bonaerense (Diego Santilli y Gustavo Posse), el precandidato a senador nacional José Luis Espert y distintos dirigentes que compiten para intendencias de la provincia de Buenos Aires, como el jefe comunal local Diego Valenzuela.