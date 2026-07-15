Quién es Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra que fue figura en la semifinal pero no pudo contra Argentina

Hasta el minuto 85 los ingleses sostuvieron el triunfo en gran parte por su arquero, uno de los referentes de su selección y el inglés con más partidos en Mundiales.

En la victoria por 2-1 de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 hubo un jugador clave para que los ingleses sostengan la victoria hasta el minuto 85: su arquero, Jordan Pickford. Le atajó un remate a Julián Álvarez y un cabezazo a Nicolás González.

El dueño de la dorsal 1 de Inglaterra, a pesar de que nunca se consagró campeón con su selección, es con 19 partidos el futbolista inglés que más encuentros disputo en Copas del Mundo.

Nacido en Washington, Inglaterra comenzó a jugar en las inferiores del Sunderland y tuvo gran trayectoria por las categorías del ascenso inglés. En 2017 se sumó al Everton de la Premier League y se convirtió en el arquero británico más caro de la historia , con un valor de 34 millones de euros.

En su selección debutó el 10 de noviembre de 2017 y se afirmó en el arco inglés. Fue titular en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026 . En el Mundial de Rusia atajó un penal en octavos de final que fue clave para que Inglaterra le gane a Colombia y por primera vez en su historia triunfe en una definición por penales.

En los tiros desde los doce pasos, el arquero suele llevar en su botella de agua anotaciones sobre las tendencias de cada ejecutante. En esta edición acumula dos vallas invictas y recibió ocho goles.

Jordan Pickford es el futbolista inglés con más partidos jugados en Mundiales. @jpickford1

En la previa ante Argentina, Pickford evitó las polémicas y elogió a Messi

Jordan Pickford en la conferencia de prensa previa al partido contra Argentina, sobre Lionel Messi afirmó: “Hizo tantos goles. Es una gran historia poder jugar en contra de Messi. Sabemos todos lo bueno que es. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo. Va a ser un gran partido, un gran clima”.

El arquero no esquivó las comparaciones con su par Emiliano Martínez. “Dibu Martínez es un arquero top, Argentina siempre fue una gran selección”, agregó.

El penal que Pickford le atajó a Haaland

El arquero y capitán del Everton, fue protagonista a finales del 2024 de un penal atajado al noruego Earling Haaland en un encuentro contra el Manchester City. Como si fuese Emiliano "Dibu" Martínez, cuyo comportamiento hizo que las autoridades deportivas cambiaran las reglas para las ejecuciones, el inglés se paró en la línea de meta y comenzó a hacerle gestos al delantero noruego. Abrió bien grande los ojos, frunció el ceño, sacó la lengua y se metió en su cabeza.

No le gritó nada, por lo que no fue apercibido por el árbitro, pero sus muecas lo desestabilizaron y dieron resultado: Haaland anunció su disparo, inclinó el cuerpo hacia la izquierda y Pickford solo tuvo que revolcarse hacia su poste derecho para ahogarle el grito de gol.