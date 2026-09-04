Pablo Quirno reveló que la Argentina tiene el respaldo de Chile y advirtió que las empresas que operen en Malvinas serán excluidas de Vaca Muerta + Agregar ámbito en









El canciller se refirió a la importancia de "hablar con países hermanos" en medio del reclamo por las Islas y que las empresas que deseen operar allí deberán elegir esa vía u operar en la Argentina. Además, advirtió que la base naval de Tierra del Fuego no será entregada a EEUU.

Además, advirtió que las empresas sin autorización tendrán que elegir entre la actividad en esa región u otras dentro de la Argentina. Presidencia

Tras el anuncio del presidente Milei sobre las sanciones a empresas que exploten recursos en las Malvinas, el canciller Pablo Quirno reveló este viernes que el Gobierno cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre las Islas. Además, advirtió que las compañías que operen en la región sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta.

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El funcionario lo confirmó en conversación con radio Mitre, donde se refirió al anuncio del presidente Milei como "histórico que pone a la Argentina, dadas sus circunstancias actuales, en la mejor posición posible para defender" el territorio de las Islas. En ese sentido, destacó que es importante contar con "instrumentos legales, diplomáticos y económicos para poder defender nuestros derechos".

Pablo Quirno reveló que la Argentina tiene el respaldo de Chile El canciller también habló de "una causa nacional que está en el centro del corazón" de la población argentina y que el recorrido de la gestión libertaria permite hoy estar "en condiciones de tener los instrumentos para iniciar la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego", a la que consideró como un bastión estratégico en este contexto y que negó su entrega a los EEUU al sostener que el avance de esa base responde a decisiones del interés del Gobierno.

El canciller también habló de "una causa nacional que está en el centro del corazón" de la población argentina. Mariano Fuchila En otro orden, habló del apoyo de Chile sobre el reclamo al sostener que "parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países hermanos para que entiendan la gravedad de la situación: "Ayer la discusión entre el presidente Milei con Kast resultó justamente en que Chile también va apoyar a la Argentina en caso que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas".





Más avanzada la entrevista, se refirió a las compañías que operen en las Islas: "Las empresas que operen en Malvinas van a tener que decidir si operan allí, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a la Argentina a hacer sus negocios porque tenemos reglas claras, previsibilidad y un enorme potencial en diferentes sectores".

En esa línea, detalló que se trataría de compañías socias o proveedoras de servicios petroleros, financieros o seguros; al ser consultado, confirmó que tendrán que decidir si se quedan en sus proyectos en la Argentina o "apoyan a Israel e Inglaterra". Pablo Quirno, tras la cadena sobre Malvinas: "Argentina está tomando acciones concretas" El mensaje del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno aseguró que Argentina "está tomando acciones concretas" frente al avance del Reino Unido en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. También respaldó la creación de una base naval en Ushuaia y remarcó su importancia estratégica. "Es un mensaje sumamente importante donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía en las islas Malvinas", explicó Quirno en A24 tras la cadena nacional. En ese sentido, cuestionó la explotación de recursos naturales que el Reino Unido intenta desarrollar "de manera unilateral" mientras continúa la disputa por la soberanía. El canciller sostuvo que "no podemos permitir que una decisión unilateral que está en contra de una resolución de las Naciones Unidas, mientras está en disputa la soberanía, siga avanzando" y señaló que el paquete de medidas anunciado por Milei llevó seis meses de negociaciones.