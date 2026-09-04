Día de la Secretaria: por qué se celebra el 4 de septiembre y el origen del oficio + Agregar ámbito en









Si bien no es claro el origen de la fecha y su celebración, muchos apuntan a la invención de una importante herramienta para este trabajo.

No hay una única historia detrás de la celebración del Día de la Secretaria. Pexels

Cada 4 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Secretaria, una fecha destinada a reconocer la dedicación de quienes desempeñan tareas administrativas en empresas, instituciones y organizaciones. La jornada pone en valor un trabajo fundamental para el funcionamiento cotidiano de distintos ámbitos laborales.

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Entre sus principales responsabilidades se encuentran organizar agendas, coordinar reuniones, redactar documentos y atender llamadas, además de colaborar con diferentes tareas administrativas. Aunque la celebración tiene una larga tradición, el origen de la fecha no está completamente definido y existen distintas teorías sobre la elección del 4 de septiembre.

Pexels Día de la Secretaria: las teorías sobre el origen del 4 de septiembre Una de las versiones relaciona la fecha con la invención de la máquina de escribir. Durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, el estadounidense Christopher Sholes desarrolló este dispositivo. Su hija, Lilian Sholes, fue una de las primeras personas en utilizarlo y en practicar dactilografía.

FreePik.es Con el paso de los años, la máquina de escribir quedó estrechamente vinculada con el trabajo administrativo y las tareas de las secretarias. A partir de esa relación, fabricantes del sector comenzaron a organizar concursos de mecanografía y eligieron el 4 de septiembre como una jornada para homenajear a quienes realizaban este tipo de actividades.

Otra hipótesis sitúa el origen de la celebración en Estados Unidos, en 1942, con la creación de la Asociación Nacional de Secretarias. Diez años después, en 1952, su presidenta, María Barrett, junto con el especialista en relaciones públicas Harry Klemfuss, impulsó la Semana Nacional de las Secretarias.

La iniciativa se expandió posteriormente a diferentes países, donde la celebración adoptó fechas propias. Argentina y Uruguay mantienen el 4 de septiembre como el Día de la Secretaria, mientras que otras naciones de la región establecieron jornadas diferentes para reconocer esta actividad.

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