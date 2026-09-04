Malvinas: el petróleo de Sea Lion acelera la disputa geopolítica y empuja a la Argentina hacia Ushuaia

En cadena nacional Milei endurece su discurso, apura la Base Naval Integrada y busca convertir a Tierra del Fuego en el nuevo polo estratégico del Atlántico Sur.

Milei viajó a Chile para viistar a su par Kast.

La explotación petrolera del yacimiento Sea Lion que lanzará el gobierno kelper en aguas cuya soberanía reclama la Argentina , comenzó a modificar el tablero geopolítico del Atlántico Sur.

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La reacción del gobierno de Javier Milei no se limitó a una protesta diplomática: el Presidente anunció el fortalecimiento de las capacidades militares y decidió acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia , una instalación concebida como nodo logístico para el Atlántico Sur y la Antártida.

El anuncio fue realizado por Milei en cadena nacional, donde vinculó directamente el desarrollo hidrocarburífero en las islas con una amenaza a los intereses estratégicos argentinos. “Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas” , advirtió el Presidente, al señalar que existen otras iniciativas empresariales que, a su criterio, representan también un riesgo para la Argentina.

La respuesta anunciada incluye un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, modificaciones a la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule Defensa, Cancillería, inteligencia y Economía.

El nuevo esquema incorporaría además la protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.

Pero detrás de la respuesta jurídica y política existe una decisión de mayor alcance estratégico: convertir a Ushuaia en una plataforma permanente de poder argentino en el extremo sur.

Milei anunció que impulsará un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa, con prioridad en la construcción de la Base Naval Integrada y en el fortalecimiento de las telecomunicaciones. Según sus propias palabras, el objetivo es transformar esa instalación en “el polo logístico más importante del Atlántico sur”.

La importancia de la decisión no reside solamente en la obra militar.

La Base Naval Integrada fue concebida como un nodo logístico multimodal durante la gestión de Jorge Taiana, destinado a sostener operaciones en el Atlántico Sur y la Antártida.

Su desarrollo permitiría ampliar la capacidad argentina para mantener medios navales y eventualmente aéreos durante períodos prolongados, superando el esquema tradicional de presencia mediante buques de estación.

Sea Lion, el nuevo factor de presión

El trasfondo de esta aceleración es el petróleo.

Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, se encuentra en aguas cuya soberanía es disputada por la Argentina.

La explotación offshore es un proyecto energético que generará una nueva infraestructura logística alrededor de las islas, con proveedores, transporte marítimo, construcción, abastecimiento y servicios especializados.

La operación petrolera involucra a un actor que sensibiliza aún más: Punta Arenas ciudad capital de la Región de Magallanes.

La naviera chilena Easter Island Line y sectores políticos de Magallanes avanzan en una iniciativa destinada a restablecer una conexión marítima directa con las Malvinas.

El objetivo es transformar a Punta Arenas en un centro de abastecimiento para el desarrollo petrolero de Sea Lion. La distancia marítima desde Chile es aproximadamente la mitad de la existente entre las islas y Montevideo.

El proyecto contempla transportar alimentos, gas licuado, repuestos, materiales de construcción y otros insumos necesarios para sostener la infraestructura que requerirá el desarrollo petrolero.

Una rueda de negocios prevista para el 28 y 29 de septiembre de 2026 en Punta Arenas buscará avanzar en la conformación concreta de esa cadena de suministros.

Para la Argentina, el problema es que la explotación petrolera creará un corredor logístico regional estable alrededor de las islas, con participación de empresas chilenas y británicas.

Una ruta de flujo esencial para un recurso clave y, como tal, debe protegerse o sea más argumentos para la permanencia y aumento del complejo militar británico en las islas.

La reunión Milei-Kast y la incómoda ecuación chilena

Esta polémica apertura logística avanza a contramano de la letra que reflejó el comunicado que publicó la Oficina del Presidente Milei tras la reunión este jueves con su par trasandino José Kast.

“El presidente Milei agradeció al presidente Kast en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona en disputada en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea de General de las Naciones Unidas”

La mención tiene una implicancia en la ley 26.659, sancionada en 2011, declara ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina que no cuenten con la autorización del Estado nacional, apuntando directamente a los permisos unilaterales otorgados por el Reino Unido en el área de las Islas Malvinas.

El problema es que la realidad económica de Magallanes comienza a moverse en otra dirección.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, aparece como uno de los principales impulsores de la conexión logística y sostiene que el mercado de las islas constituye una oportunidad económica para la región. Incluso planteó la posibilidad de utilizar otra bandera para los buques, una forma de eludir las restricciones derivadas de los acuerdos regionales sobre Malvinas.

Mientras el gobierno argentino intenta preservar el frente diplomático con Chile, actores económicos y políticos de Magallanes con sus clientes del negocio petrolero isleño provocan una grieta entre la Casa Rosada y el Palacio de la Moneda. Se diría la clásica “política de cuña” del ingenio británico.

El excomandante en jefe de la Armada chilena, almirante Julio Leiva, resumió a medios trasandinos el problema al advertir que la iniciativa comercial “va a generar problemas” con la Argentina y que la Cancillería chilena debería tener preparado un escenario para contener el conflicto diplomático.

La Base Naval Integrada y el origen del respaldo estadounidense

La decisión de acelerar Ushuaia, sin embargo, no nació con Sea Lion.

El proyecto comenzó a adquirir estatura geopolítica durante los primeros meses del gobierno de La Libertad Avanza. El momento clave fue el 4 de abril de 2024, cuando Milei recibió en Ushuaia a la entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson.

La visita tuvo una particularidad significativa: según el comunicado oficial uno de sus objetivos fue “monitorear los avances en el desarrollo de la Base Naval Integrada”, presentada como un gran centro logístico y como el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida.

Aquella escena constituyó, en términos estratégicos, mucho más que una fotografía de cooperación militar.

El respaldo estadounidense a una infraestructura argentina en Ushuaia implicaba reconocer la importancia de Tierra del Fuego como plataforma logística hacia el Atlántico Sur y la Antártida. También revelaba que Washington comenzaba a observar el extremo austral dentro de una arquitectura más amplia de seguridad regional.

El Comandante en Jefe de las FFAA y presidente Milei, prepara una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) donde la competencia por recursos y la necesidad de controlar rutas marítimas vincula la importancia estratégica de los estrechos o pasos oceánicos del extremo austral.

La posterior aceleración del proyecto base naval permite interpretar aquella visita de Richardson como uno de los antecedentes de la actual estrategia.

Trump y una señal que Washington todavía no termina de definir

En este escenario aparece el factor más difícil de interpretar: Donald Trump.

El Presidente estadounidense deslizó una posición favorable al reclamo argentino sobre Malvinas, pero esa señal no parece responder exclusivamente a una redefinición de la política histórica de Washington respecto de las islas.

Está atravesada por la relación con Gran Bretaña y, particularmente, por el malestar de Trump ante la posición británica frente al conflicto con Irán.

Esa circunstancia introduce una cuota de ambigüedad.

El respaldo estadounidense a la Argentina pudo haber sido leído en Buenos Aires como una oportunidad estratégica.

Pero Washington mantiene al mismo tiempo una relación histórica, militar y de inteligencia extraordinariamente estrecha con Londres.

La cuestión Malvinas puede convertirse en un instrumento de presión dentro de una disputa más amplia entre Estados Unidos y sus aliados, antes que en un cambio definitivo de la política norteamericana sobre la soberanía de las islas.

Milei, sin embargo, pareció interpretar que existe una ventana de oportunidad.

En su cadena nacional sostuvo que Estados Unidos evalúa favorablemente el cambio argentino porque encuentra en el país un socio confiable, alineado con Occidente y situado en una posición estratégica relevante.

Esa lectura explica buena parte de la política de Defensa del Gobierno.

El nuevo tablero del extremo sur

La ecuación que enfrenta la Argentina de Milei tras su cadena nacional reúne ahora cuatro actores principales.

Gran Bretaña, que busca consolidar la explotación de recursos naturales y la autonomía económica de las islas.

Chile, donde la región de Magallanes encuentra incentivos económicos para convertirse en proveedor logístico del desarrollo petrolero británico en Malvinas.

Estados Unidos, que observa a la Argentina como un socio estratégico en una zona de creciente importancia para el Atlántico Sur y la Antártida, pero cuya política hacia Malvinas conserva una cuota de ambigüedad por su relación con Londres.

Y finalmente Argentina, que intenta convertir su posición geográfica en una ventaja estratégica para transformar Ushuaia en un nodo logístico y de presencia militar en el Atlántico Sur.