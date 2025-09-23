Las repercusiones de la oposición a la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

Desde Alberto Fernández a Martín Lousteau, distintos sectores mostraron su repudio al posible anuncio de un auxilio económico por parte del Tesoro de EEUU al gobierno de Milei.

El encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump en Nueva York generó amplias repercusiones en el arco político. Mientras desde sectores afines calificaron la reunión de "histórica", desde la oposición acusaron al Gobierno de endeudarse con el Tesoro de EEUU e incluso calificaron al jefe de Estado como un "felpudo" del mandatario americano.

En primer lugar, el senador Martín Lousteau lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo , a quien calificó de “ludópata” por “apostar” primero con los dólares del FMI y ahora con un eventual préstamo del Tesoro de Estados Unidos . El candidato de Ciudadanos Unidos reaccionó en redes sociales a un posteo del ministro celebrando la reunión con Trump y advirtió que “es bueno tener un amigo prestamista con espalda, pero después tenés que resolver los problemas en los que te metiste”.

El presidente de la UCR alertó que “el peligro es volverte un ludópata que debe cada vez más a prestamistas más poderosos”. En ese sentido, enumeró: “Te jugaste los dólares del colchón y fuiste al FMI. Te jugaste los del FMI y fuiste al Tesoro de Estados Unidos”. Finalmente, le reclamó a Caputo que deje de “apostar” y se concentre en “arreglar la economía de la gente, no solo la de los bonistas” .

Lo mismo hizo el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria , Juan Grabois , aseguró que Trump, a partir de su "honestidad brutal", reveló que "no es la República Argentina sino Javier Milei quien recibe financiamiento internacional". Además, criticó al Presidente por aceptar lo que consideró “dádivas” del mandatario estadounidense para financiar su carrera política. Señaló que los préstamos presentados como ayuda para la Argentina serían en realidad una “simulación contable” destinada a ocultar ese respaldo personal.

Grabois advirtió que Milei podría estar incurriendo en cohecho pasivo y violando la legislación sobre financiamiento partidario y deuda pública. Con ironía, sostuvo que el Presidente y su hermana Karina deberían “prepararse para recibir el resumen de cuenta” en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.

Por su parte, el expresidente Alberto Fernández calificó de “ignorante” al republicano por respaldar el “programa económico fracasado” de Milei y lo acusó de “intervenir” en las elecciones argentinas a costa de endeudar al pueblo. “Despertate, Donald (Wake UP)!!! Ya lo hiciste con Macri, ahora lo volvés a hacer con Milei”, lanzó el exmandatario en redes sociales.

Fernández advirtió que Milei “solo pide auxilio” porque “su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares”, y vinculó el respaldo de Trump con el endeudamiento de la gestión Macri. Además, sugirió que los negocios entre el republicano y el libertario podrían derivar en corrupción, al aludir al escándalo de ANDIS que involucra a Karina Milei.

A su vez, el bloque de senadores de Unión por la Patria denunció que Milei busca “endeudar al país con dinero del Tesoro de Estados Unidos” para sostener un “programa económico inviable”. Los senadores advirtieron que la maniobra sería ilegal porque esquiva la participación del Congreso, prevista por la Ley de Administración Financiera y la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública.

Quien fue más 'chicanero' fue el diputado Esteban Paulón, que reposteó la foto que publicó el Presidente en X y escribió: "Bravo Milei, Conseguiste financiamiento para tu campaña y una nueva carpetita de apego".

Por el lado de la izquierda, el diputado Christian Castillo fue incluso más escueto que Paulón. En X, compartió una foto del encuentro y escribió: "Felpudo".