Los memes tras de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

El presidente y su par de EEUU tuvieron "una reunión fantástica", tras un respaldo del Tesoro ante la inestabilidad de los mercados en la Argentina. Trump describió a Milei como "un luchador".

El presidente Javier Milei se reunió con su par de EEUU Donald Trump , a razón de un auxilio que le otorgó el Tesoro de ese país a la Argentina. Bajo este panorama, las redes sociales no se quedaron atrás y dejaron ver su opinión a respecto. Varios usuarios generaron y compartieron memes, entre ellos algunos felicitando el encuentro entre ambos mandatarios.

Milei se reunió en EEUU con el republicano, en medio del respaldo a su gestión frente a la inestabilidad de los mercados en la Argentina . “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Donald Trump a través de su red Truth Social.

Mañana el BCRA hace un rollover de la deuda, se come m0, se procede con dolarización endógena. Antes vamos a ver que el poder del peso aumenta en proporción 1 unidad monetaria de peso equivalente a 5 unidades monetarias estadounidenses. Gracias Toto. pic.twitter.com/stHbEbUYZ7

Varios usuarios en la red social X (ex Twitter) no se guardaron nada en medio de un día agitado para a diplomacia y la política argentina. Una persona detrás del arroba @sr_nullhandler comentó un posteo con una foto del ministro de Economía Luis Caputo alterada con IA en la que camina felizmente en una playa.

"Mañana el BCRA hace un rollover de la deuda, se come m0, se procede con dolarización endógena. Antes vamos a ver que el poder del peso aumenta en proporción 1 unidad monetaria de peso equivalente a 5 unidades monetarias estadounidenses. Gracias Toto" , fue el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GanaMarcela/status/1970473531969528311&partner=&hide_thread=false A hipotecar la Patagonia y quién sabe que más...

Viva la libertad carajo! pic.twitter.com/mYJ2Rze7Pt — Marcela (@GanaMarcela) September 23, 2025

Otro comentario, esta vez más crítico del auxilio, se pudo leer de @GanaMarcela: "A hipotecar la Patagonia y quién sabe que más... Viva la libertad carajo!", expresó la usuaria irónicamente. Allí, se ve una caricatura de ambos mandatarios en la que Milei le besa el pie a Trump, para complementar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gauchocultural/status/1970536780446474708&partner=&hide_thread=false Gracias @Airesviejo por los glaciares y el flamante 51° estado de la Union. Ahí va la tranferencia por mp a https://t.co/NGuBu9m0do pic.twitter.com/QnSgX20231 — Cowboy (@Gauchocultural) September 23, 2025

El usuario @gauchocultural, que simula ser una cuenta del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, compartió una foto muy realista de este junto al propio Caputo apoyados en un auto fumando un cigarrillo sonrientes.

"Gracias por los glaciares y el flamante 51° estado de la Union. Ahí va la tranferencia por mp a http://toto.mecon.mp", fue el mensaje que acompañó a la imagen. El texto hace alusión a que el auxilio del Tesoro sería a cambio de los glaciares nacionales y el propio territorio, que sería el "estado número 51" de EEUU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Espertma_/status/1970536360436986237&partner=&hide_thread=false GRACIAS JAVO Y TOTO pic.twitter.com/EBCbd4UOKI — Espertma (@Espertma_) September 23, 2025

Caputo publicó en X: "No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!" y el usuario @espertma_ le contestó "Gracias Javo y Toto", junto a un meme que sugiere que "ellos nunca se rindieron".

Otros hicieron referencia al dólar, con imágenes de los billetes de la moneda estadounidense también con agradecimiento al Ministro argentino.

Javier Milei tuvo la bilateral con Donald Trump y le agradeció "el gesto extraordinario", mientras se esperan detalles del auxilio económico

El presidente estadounidense ratificó su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero, algo que Milei ya había confirmado que se negocia con el Tesoro norteamericano. La reunión ocurre en un contexto de dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar vencimientos de deuda por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026.

La Casa Blanca valora a la Argentina como socio clave en la región, en medio de las tensiones de Washington con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El alineamiento ideológico entre ambos mandatarios refuerza esa disposición de cooperación.