Las turbulencias combinadas que enfrenta Javier Milei, la llave del blanqueo y el peronismo busca un liderazgo "que sirva"

Los distintos fragmentos del peronismo están comenzando a reagruparse como oposición en torno a un primer eje común: el diagnóstico acerca de la evolución de las variables económicas de la era de Javier Milei . Esas conversaciones son, por ahora, en ámbitos reservados, pero los contactos abarcan todo el espectro de quienes lideran las tribus que integran Unión por la Patria , que sigue haciendo fuerza para no quebrarse en internismo. Incluyen, pero no se limitan, a Cristina de Kirchner , a Sergio Massa , al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a los gobernadores del PJ.

Esas charlas no están destinadas a trascender, pero tiene como objetivo poner en común la proyección de que el Gobierno libertario ingresa –a partir de junio/julio- en una fase crítica de su modelo económico, donde el mercado ya se adelantó a leer que no habrá más acumulación de reservas de cara al segundo semestre. Esto explicaría el salto de los dólares financieros de los últimos días. En el fondo, los mercados piden ver para creer: “Show me the money”, diría Jerry Maguire.