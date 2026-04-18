Gustavo Petro negó los dichos de Daniel Noboa y rechazó cualquier vínculo con el narco ecuatoriano Fito + Seguir en









El presidente de Colombia salió al cruce tras las declaraciones de su par de Ecuador, que lo relacionó de manera indirecta con el líder criminal de Los Choneros.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones de Daniel Noboa y negó cualquier vínculo con alias Fito, el líder narco de Los Choneros. Cedoc

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este sábado las acusaciones formuladas por su par de Ecuador, Daniel Noboa, quien lo vinculó de manera indirecta con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el jefe narco de la banda Los Choneros. La respuesta del mandatario colombiano se produjo luego de una entrevista concedida por Noboa a la revista Semana, en la que aseguró que Petro se reunió con integrantes de la Revolución Ciudadana que tendrían nexos con ese capo criminal, aunque evitó afirmar un contacto directo entre ambos.

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A través de un mensaje publicado en X, Petro negó de plano cualquier relación con el narcotraficante ecuatoriano y buscó desmontar la acusación con una respuesta directa. “Nada, no conozco al tal Fito ni a sus amigos”, escribió el jefe de Estado, que además sostuvo que sus viajes a Ecuador estuvieron limitados a las ceremonias de asunción presidencial y remarcó que Colombia capturó y entregó a delincuentes nacidos en ese país.

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A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de… https://t.co/ftOrSeS769 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2026 Un nuevo choque en una relación ya desgastada El cruce sumó otro capítulo a la secuencia de tensiones que vienen acumulando ambos gobiernos. Lejos de limitarse a desmentir a Noboa, Petro también lo acusó de dejarse influenciar por sectores de la extrema derecha colombiana y de replicar versiones sin sustento.

En esa línea, aseguró que existe una operación para involucrarlo con testimonios armados y dijo que incluso planteó este conflicto durante su reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump, aunque el asunto terminó, según su versión, en manos del secretario de Estado Marco Rubio.

La referencia a Fito volvió a colocar en primer plano a una de las figuras más pesadas del crimen organizado en Ecuador. El líder de Los Choneros se fugó de prisión a comienzos de 2024, fue recapturado en junio de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en julio de 2025. Hoy enfrenta cargos federales en Nueva York vinculados con narcotráfico y tráfico de armas, en un caso que se convirtió en emblema de la ofensiva ecuatoriana contra las bandas criminales.

Las declaraciones de Noboa y la réplica de Petro exponen, además, el deterioro del vínculo político entre Bogotá y Quito, atravesado en las últimas semanas por choques públicos, cuestionamientos cruzados y diferencias sobre seguridad y política regional. En ese contexto, la nueva controversia elevó otra vez la tensión entre dos gobiernos que, por ahora, parecen lejos de recomponer la relación.