Coronavirus: se duplicaron contagios de circulación local

En ese contexto, la Casa Rosada pondrá a prueba la continuidad del achatamiento de la curva de contagios con la apertura de actividades en 22 provincias y en los municipios del interior del país. Esta nueva etapa, a diferencia de la primera fase, encuentra a la provincia de Buenos Aires como el distrito con más casos confirmados de contagios por encima de la Capital Federal. Será un test de riesgo para el gobierno nacional teniendo en cuenta las dificultades que encontró el Poder Ejecutivo Nacional a la hora de hacer operativas medidas para regular la apertura de la vida social y económica. Al colapso del sistema de emisión on line del permiso único de circulación, el fin de semana se sumó un traspié en el operativo “retorno a casa” también con el desborde del cupo autorizada para que los varados en las provincias retornen a sus domicilios.

La apertura del grifo es crítica sobre todo en las grandes ciudades y en los conurbanos. "Me parece sano que el Presidente consulte con los gobernadores e intendentes la medida, pero creo que el conurbano y las grandes ciudades como La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata tienen que seguir con un aislamiento restrictivo, fortaleciendo lo controles en las medidas de prevención", explicó el intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray. "Sucede que cuando abrís el grifo no se cierra más, aunque entendemos que en el interior hay realidades muy diferentes, con 58 municipios sin casos de Covid-19", aclaró. "Creo que en el conurbano tenemos que tomar medidas en conjunto porque somos un área metropolitana, donde la circulación de gente no distingue las fronteras geográficas de los municipios. En algunos distritos una calle pertenece de un lado de la vereda a una comuna y del otro a otro municipio", detalló el jefe comunal de Esteban Echeverría.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, explicó que "las nuevas medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio se orientan a una nueva fase, en donde se prentende generar una administración paulatina de las actividades permitidas, manteniendo los criterios iniciales". "Venimos trabajando en ese lineamiento, con industrias que están vinculadas a actividades esenciales funcionando y con la Cámara de Comercio organizando que los comerciantes que tienen acceso a sus mercaderías puedan distribuirlas por encomiendas", explicó. Sobre las nuevas actividades habilitadas, precisó que "el funcionamiento de los locales de pago no bancarios permitirá que no colapsen las entidades bancarias" y juzgó de "criterioso" que se permita la atención odontológica y óptica.

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, anticipó que a partir de mañana pondrán "mayor cantidad de colectivos en las calles" para "mantener el distanciamiento social", al tiempo que dio detalles de medidas para reducir la aglomeración en el tren Sarmiento. "Hay una oferta muy importante en la cantidad de colectivos. Habrá unos 11 mil colectivos para 900 mil personas circulando. En situaciones normales hay 4.5 millones de pasajeros y 15 mil colectivos", explicó en declaraciones radiales.

Desde mañána, en el segundo tramo de la cuarentena administrada por el Gobierno nacional, se reanudarán las actividades de 11 sectores de la economía en 22 distritos. Entre ellas, establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos, oficinas de rentas de las provincias, de CABA y de los municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas; actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas; venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística.

En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público. También habrá atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo; laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. La lista continúa con ópticas, con sistema de turno previo; peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. La nómina concluye con establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género; producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo; y procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.