La UTN cumple tres días de paro y sus docentes alertan que "el Gobierno está dinamitando" la universidad

FAGDUT exige paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Advirtió sobre las consecuencias para los servicios y la infraestructura del país, de cara a la marcha del 15 de octubre.

Los docentes de la UTN reclaman una recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) transitan este viernes el tercer día de paro en las 32 sedes de la institución , en reclamo de una recomposición salarial, la convocatoria a paritarias libres y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

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La medida, impulsada por FAGDUT , forma parte de una semana de protestas en las universidades nacionales, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA), y se desarrolla antes de la quinta Marcha Federal Universitaria , convocada para el jueves 15 de octubre frente al Congreso.

“El Gobierno está dinamitando la UTN sin tener en cuenta que sin ingenieros el país en un futuro no tendrá servicios ni infraestructura”, sostuvo el secretario general del gremio, Ricardo Mozzi , al advertir sobre las consecuencias del conflicto para la formación de profesionales.

El dirigente también defendió la movilización como herramienta para exigir respuestas al Ejecutivo. “Frente a un Gobierno necio y de oídos sordos, que no respeta las instituciones ni a los trabajadores, lo único que parece abrirle los ojos -aunque sea momentáneamente- es el reclamo de la calle”, afirmó.

Desde FAGDUT rechazaron la posición del Gobierno, que sostiene ante la Justicia que cumplió con la actualización prevista por la ley. Mozzi contrastó la evolución de los salarios con la inflación acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Según las cifras difundidas por el dirigente, los haberes aumentaron un 226%, mientras que los precios acumularon una suba del 335% durante ese período. “Los números no cierran”, expresó, y cuestionó lo que denominó las “matemáticas libertarias”.

El reclamo se concentra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la actualización salarial de docentes y nodocentes y a los programas de becas estudiantiles.

En paralelo, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, volvió a intimar al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que ordena aplicar esas disposiciones. La resolución estableció un plazo de cinco días y prevé sanciones económicas diarias si persiste el incumplimiento.

Del paro en la UBA y las universidades nacionales a la marcha del 15 de octubre

La huelga en la UTN se inscribe en el plan de lucha universitario de esta semana, que incluyó medidas de fuerza de hasta 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre, con alcance en la UBA y otras casas de estudio.

Los sindicatos reclaman una recomposición del 33,4% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido. La última propuesta oficial, de un 3%, fue rechazada por las organizaciones gremiales.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará el 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso.

La próxima convocatoria conjunta será el jueves 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso, donde se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. El cumplimiento de la ley y los recursos previstos para el sistema en el Presupuesto 2027 serán los principales ejes de la protesta.

El proyecto del Ejecutivo contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11 billones para sostener su funcionamiento durante el próximo año.

La concentración coincidirá con una sesión especial solicitada por bloques opositores para las 14, cuyo temario incluye el endeudamiento familiar, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad y el tratamiento del DNU 70/2023.