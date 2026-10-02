Confirmaron el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

La Cámara Federal porteña también ratificó un embargo de $5 millones sobre sus bienes. El diputado cuestionó la decisión, que se conoció en medio de la polémica por sus cruces con legisladores del oficialismo.

La Cámara Federal ratificó el procesamiento de Juan Grabois en la causa por los hechos ocurridos en el Instituto Perón en junio de 2025.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025 , y mantuvo un embargo de $5 millones sobre sus bienes. La resolución ratificó lo dispuesto por el juez de primera instancia Sebastián Ramos.

La decisión fue adoptada por la Sala I, integrada por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola , quienes rechazaron los recursos de las defensas. El tribunal también confirmó el procesamiento del dirigente de Patria Grande Valentín Peralta y un embargo de $1 millón en su caso.

El expediente investiga el ingreso y la permanencia de manifestantes en el edificio de la calle Austria, en el barrio porteño de Recoleta, después de que el Gobierno dispusiera el cierre del organismo. La protesta derivó en un operativo de desalojo durante el cual Grabois fue detenido y posteriormente recuperó la libertad.

Según la reconstrucción judicial, los testimonios policiales y los registros audiovisuales incorporados a la causa permiten atribuirle una participación activa en el ingreso al inmueble y en la negativa a abandonarlo ante la orden de desalojo. La defensa había sostenido que su intervención respondía a su condición de abogado, argumento que fue rechazado por el tribunal.

Tras conocerse la resolución, el diputado de Unión por la Patria publicó un mensaje en X en el que relacionó la decisión con sus recientes cuestionamientos a la Corte Suprema por el fallo vinculado con la derogación de la Ley de Tierras.

“El nivel de mafiosidad de la justicia argentina se confirma cada día. Te atrevés a decir lo que son: ¡coimeros y vendidos! y no tardan ni 24hs en tirarte un fallo”, expresó.

Grabois también objetó lo que presentó como uno de los argumentos de la resolución. Según sostuvo, los jueces invocaron como agravante su condición de funcionario público, pese a que asumió como diputado el 10 de diciembre de 2025, después de los hechos investigados. “Hoy sacaron un fallo en contra mía. Lo escribieron con los codos, a punto tal que alegan como agravante que ¡yo era funcionario público! cuando al momento de la protesta en el Instituto Perón no lo era”, afirmó.

El nivel de mafiosidad de la justicia argentina se confirma cada día. Te atrevés a decir lo que son: ¡coimeros y vendidos! y no tardan ni 24hs en tirarte un fallo. Sí. Hoy sacaron un fallo en contra mía. Lo escribieron con los codos, a punto tal que alegan como agravante que ¡yo… pic.twitter.com/8npjD3WZuB — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 1, 2026

En los fundamentos reproducidos por la cobertura judicial, sin embargo, la Cámara señaló que el reproche no se basa en su condición de funcionario o abogado, sino en las conductas que se le atribuyen en el expediente.

El dirigente ratificó que continuará con sus actividades políticas y convocó a una concentración frente a Tribunales para el próximo martes a las 17, además de una movilización ante el Congreso el jueves 15 de octubre.

Los proyectos para expulsar a Grabois de Diputados

La resolución judicial se conoció en medio de otra controversia protagonizada por Grabois, luego de los cruces e insultos durante el plenario de comisiones del miércoles, en el que se debatía el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional.

Durante ese encuentro, el diputado confrontó con los libertarios Gerardo Huesen y Jairo Guzmán, calificó de “tontita” a Juliana Santillán y llamó “facho de mierda” a Carlos Zapata, quien presidía el plenario. La reunión terminó levantándose.

Grabois confrontó con el libertario Huesen en el medio del plenario. Diputados

A raíz de esos episodios, Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, y Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, presentaron iniciativas para promover su expulsión de la Cámara.

El proyecto de Capozzi propone conformar una comisión especial de cinco integrantes de distintos bloques para evaluar los hechos y determinar si corresponde una sanción. También contempla medidas disciplinarias de menor intensidad.

La presentación de Giudici, por su parte, invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional y acusa a Grabois de agresiones verbales e intentos de amedrentamiento físico contra otros legisladores.