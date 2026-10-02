Con el foco en la convivencia religiosa, se realizó en el Senado el encuentro "Una Senda Hacia la Paz" + Agregar ámbito en









Encabezada por Bartolomé Abdala, la jornada reunió a diversas confesiones y otorgó distinciones al Papa Francisco, a la Iglesia Apostólica Armenia y al fundador de Scientology.

El Senado de la Nación fue escenario de un encuentro interreligioso por la paz.

En el marco del programa “Una Senda Hacia la Paz”, el Senado de la Nación fue sede este viernes del Congreso Intercultural e Interreligioso. El encuentro, organizado por Gustavo Guillermé, titular de la entidad, estuvo presidido por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, a cargo del cuerpo momentáneamente ante la ausencia del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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Con el objetivo de promover el diálogo, el respeto y la fraternidad, la jornada reunió a distintos representantes de tradiciones religiosas. Entre ellos, estuvieron católicos romanos, miembros de la Iglesia de Scientology y representantes de la Iglesia Apostólica Armenia.

El encuentro interreligioso por la paz en el Senado. Uno de los actos principales de la jornada fue la entrega de Diplomas de Honor otorgados por el Senado de la Nación a Su Santidad el Papa Francisco, a la Iglesia Apostólica Armenia y a L. Ron Hubbard, fundador de la Iglesia de Scientology, en reconocimiento a sus aportes respecto al ámbito religioso y espiritual.

Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Intercultural e Interreligioso, relacionó esta reunión con el evento más importante del país durante este año, la llegada del Papa en noviembre: “Este encuentro adquiere un significado todavía más especial a pocos días de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a la Argentina. El hecho de que desde el Senado de la Nación se abran las puertas al diálogo entre distintas comunidades religiosas habla de una Argentina que tiene futuro cuando sus dirigentes comprenden que la fe, la libertad religiosa y la dignidad de cada persona pueden ser pilares de una sociedad más fraterna”, aseguró.

Y agregó: “Quiero destacar especialmente la valentía, la hombría de bien y el profundo compromiso del senador Bartolomé Abdala con la construcción de puentes de paz, fraternidad y hermandad entre las distintas religiones y comunidades que forman parte de la República Argentina. El trabajo que viene llevando adelante desde la Presidencia Provisional del Senado es invaluable y demuestra que las instituciones de la República pueden y deben ser espacios donde las diferencias no nos separen, sino que nos permitan encontrarnos en torno a valores comunes como la libertad religiosa, la dignidad humana, el respeto y la convivencia”, concluyó Guillermé.

Gustavo Libardi en el encuentro interreligioso por la paz. Por otro lado, Arén Shaheenian, representante de la Iglesia Apostólica Armenia, destacó el carácter vivo y misionero de la Iglesia, y su compromiso con la comunidad: “La Iglesia Apostólica Armenia no es solamente una institución del pasado, ni únicamente un espacio destinado a conservar tradiciones. Es una Iglesia viva, misionera y evangelizadora; una Iglesia que, desde sus orígenes, recibió la misión de anunciar a Jesucristo, transmitir la fe y servir al ser humano”, comenzó. Y agregó: “La fe que recibimos no debe encerrarnos, sino impulsarnos a servir. Ser una Iglesia misionera significa abrir las puertas; escuchar al que sufre; acompañar al que está solo; enseñar a los jóvenes; fortalecer a las familias y trabajar por la paz”. En tanto Gustavo Libardi, presidente de la Iglesia de Scientology Argentina, también decidió expresar públicamente su agradecimiento ante la aprobación del Senado para abrir sus puertas durante esta reunión. Gustavo Guillermé, en el cierre de la jornada. Por último, Guillermé finalizó el encuentro con unas palabras de agradecimiento: “Desde el Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso ‘Una Senda Hacia la Paz’ vamos a seguir acompañando todas aquellas iniciativas que permitan que la Argentina sea un verdadero punto de encuentro entre culturas, religiones y comunidades. Que nuestro Señor Jesús ilumine siempre a la República Argentina y a nuestro querido pueblo”, remató.

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