Ley Bases: el Senado retomó el tratamiento en comisión con presencia de la CGT

A ella le seguirán los elegidos por José María Carambia (Alianza por Santa Cruz), y luego por Neuquén Lucila Crexell (Juntos por el Cambio), José Mayans (UP), Guadalupe Tagliaferri (JxC), Martín Lousteau (UCR), los senadores del Bloque Unidad Federal y Sergio Leavy (Partido de la Victoria de Salta). Luego se repetirán Mayans, Crexell, Lousteau, Tagliagerri y Di Tullio.

Entrre los expositores más destacados estarán Héctor Daer de la Confederación General del Trabajo (CGT); Hugo Yasky de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); el director de cine Mariano Llinás; Guillermo Duran, decano de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires; Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Nancy Pazos, representante de Periodistas Argentinas; entre otros.

La UCR advirtió al Gobierno que no logrará dictamen en el Senado esta semana

Los cruces de la oposición con el gobierno de Javier Milei por la aprobación de la ley Bases no dan tregua. Desde el senado, el legislado de la UCR, Maximiliano Abad, rechazó este domingo la idea de que el oficialismo logre conseguir el dictamen del proyecto esta semana: "El Gobierno debe hacerse cargo que no hay gestión de la ley", expresó este domingo en declaraciones radiales.

Abad, quien además ejerce el cargo de presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, enfatizó la falta de diálogo y los problemas del oficialismo para comunicar y pulir los detalles de la ley Bases ante los reclamos de la oposición.

En diálogo con radio Rivadavia hoy, el senador radical fue muy claro al advertir que "no hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley", por lo que consideró que "no creo que esta semana tengan dictamen", planteó.