Ley Bases: la UCR advirtió al Gobierno que no logrará dictamen en el Senado esta semana

Los cruces de la oposición con el gobierno de Javier Milei por la aprobación de la ley Bases no dan tregua. Desde el senado, el legislado de la UCR, Maximiliano Abad , rechazó este domingo la idea de que el oficialismo logre conseguir el dictamen del proyecto esta semana: "El Gobierno debe hacerse cargo que no hay gestión de la ley", expresó este domingo en declaraciones radiales.

En diálogo con radio Rivadavia hoy, el senador radical fue muy claro al advertir que "no hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley", por lo que consideró que "no creo que esta semana tengan dictamen", planteó.