Ley Bases: Juan Manuel López aseguró que Javier Milei "tiene una emocionalidad desbordada".

El diputado de la Coalición Cívica dijo que el Presidente intentó degradar el debate por la ley Bases y llamó a no caer en la provocación.

Los dichos de Juan Manuel López en Diputados

Cuando tomó la palabra en la sesión especial, el legislador que forma parte de la oposición llamó a "no caer en la provocación, no entrar en la mugre de un Presidente de la Nación que intenta degradar el debate y al que no hay que hacerle el juego".