Ley de Glaciares: en la previa a la audiencia pública, la oposición se autoconvocó junto a especialistas y artistas

Bloques que se oponen a la reforma de la actual ley realizaron una jornada de debate del proyecto que podría votarse en abril.

Los diputados Myriam Bregman y Carlos Castagneto, durante la audiencia autoconvocada.

Luego de que el oficialismo decida dilatar el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados en la búsqueda de asegurar mecanismos de participación y consolidar una mayoría en el recinto, bloques de la oposición se reunieron junto a especialistas y artistas para difundir puntos de vista sobre el proyecto.

En el último plenario de comisiones de Diputados se determinó que existan dos audiencias públicas, el 25 y 26 de marzo, de forma previa a la instancia de dictaminar el proyecto que fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 31 en contra. Ya es posible que cualquier ciudadano se inscriba en el Registro de Participantes hasta el 20 de marzo. Entre los artistas presentes estuvieron el cantante Guillermo Bonetto, las actrices Julieta Díaz y Laura Azcurra y el escritor Guillermo Martínez; mientras que algunos especialistas que participaron fueron Ricardo Villalba (exdirector del IANIGLA), Marcelo Giraud (geógrafo de la UNC) y Saúl Zeballos (activista ambiental).

"El proyecto original tiene que ver con lecciones aprendidas de lo que estaba pasando en otros países con la necesidad hídrica", planteó Giraud, quien aseguró que "no es una ley de prohibición de la minería en la Argentina, sino que se trata del 0,3% de todo el territorio nacional". Por su parte, Villalba coincidió a que "es una ley de ordenamiento territorial para cuidar y proteger un recurso fundamental porque representa menos del 1% de la superficie y tiene la capacidad de otorgar agua en momentos críticos que se están viviendo desde el año 2010 en consecuencia del cambio climático".

Diputados Comisión Recursos Naturales Los oficialistas Peluc y Mayoraz presidieron la última reunión de comisiones en Diputados. Diputados Entre las posturas en contra de la ley, se apunta a que entre 2020 y 2023 la extracción minera creció el 31,3% -según el informe oficial Mining in Argentina-, mientras que la producción subió un 3,3% interanual en 2025 -según el Índice de Producción Industrial minero-, aunque se contrajo un 5,3% interanual en la cantidad de puestos de trabajo involucrados -según el último dato del 2025 de la Secretaría de Minería-. Del encuentro participaron miembros de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

Reforma de la ley de Glaciares La actual propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".

Esta potestad provincial, que se impondría por sobre el criterio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se ratificó con las dos reformas de último momento que incorporó el Senado antes de sancionar el proyecto con 40 a favor y 31 en contra. En estas reformas se removió la posibilidad de que la Cancillería intervenga en caso de zonas fronterizas y se eliminó la autoridad de un Comité de Cuenca de fiscalizar cuencas interjurisdiccionales en caso de potencial impacto ambiental. Durante el encuentro en Diputados, la rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria) apuntó contra una posible galvanización de las provincias y aseguró que "vamos a hacer todo el trabajo que sea posible para que en Diputados no puedan aprobarla" porque, además del impacto ambiental, puede afectar a otras "actividades productivas que dependen del agua y de la función hídrica de los glaciares". Por su parte, la bonaerense Romina Del Plá (Frente de Izquierda) criticó que solo hayan dos encuentros abiertos para la ciudadanía e insistió que "lo que correspondería es que Diputados no trate este proyecto porque no queremos que la ley de Glaciares se toque para empeorar". Además, la porteña Myriam Bregman (Frente de Izquierda) consideró que "el proyecto de modificación no surge de ningún estudio científico ni nada por el estilo. Según dice expresamente el Mensaje del Poder Ejecutivo en la remisión del proyecto, responde a un pedido formal de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, solicitando cambios al texto vigente para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios". Proyecto de reforma de ley de Glaciares Reforma Ley de Glaciares