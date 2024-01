Ley ómnibus: comisiones "virtuales" y piden más cambios a La Libertad Avanza

La ley ómnibus que declara la emergencia económica, social, fiscal, laboral y previsional comenzará a ser tratada este martes de 14 a 20 horas en un plenario donde los Ministros del Poder Ejecutivo, en una medida sin precedentes, no estarán obligados a exponer de manera presencial ante los diputados. Incluso desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, le solicitó por escrito a los diputados que anticipen sus preguntas y las envíen por correo electrónico "para así canalizarlas al área correspondiente, antes del lunes 8 del corriente a las 20:00 horas".

El plenario informativo de comisiones continuará el miércoles de 09:00 a 20:00 horas en el 2° piso del Anexo “C”. Si bien Javier Milei exhortó a sus diputados a aprobar la ley antes del 31 de enero, cuando finaliza la convocatoria a sesiones extraordinarias, existen dudas en el bloque de La Libertad Avanza sobre la viabilidad de ese cronograma teniendo en cuenta que el proyecto modifica normas de fondo como el Código Civil y Comercial , el Código Penal, las retenciones, el régimen pesquero y hasta avanza en las privatización de las empresas públicas. La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el miércoles 24 o el jueves 25 para que luego pase al Senado.

P9 - Milei diputados (_opt.jpeg Milei había recibido a Diputados en la Casa Rosada para pedirles que la ley salga el 31 de enero.

Ley ómnibus: las quejas y las modificaciones a último momento

Casi sin margen para ser debatido por la Cámara Alta y convertirse en ley antes del 31 de este mes tal cual le exigió Milei a los legisladores del LLA. Así como la Casa Rosada debió ceder ante los gobernadores patagónicos para reformar el capítulo pesquero, la única posibilidad de que Javier Milei destrabe la aprobación de la iniciativa será aceptar la inclusión de más cambios en el texto.

El grueso de la oposición no está dispuesta a votar la emergencia al menos en términos fiscales ya que implicaría delegar facultades para que el Presidente legisle en materia impositiva, algo expresamente `prohíbido por la Constitución Nacional. Tampoco existe consenso para el artículo que ratifica el DNU 70/2023 al margen de la comisión bicameral de trámite legislativo ni la definición de "manifestación" a una reunión de tres o más personas en vía pública.

Ley ómnibus: la postura de la coalición de Miguel Pichetto

En paralelo al debate en Diputados, la CGT convocó al bloque Hacemos Coalición Federal de Miguel Pichetto para conocer la postura de esa bancada sobre la ley ómnibus- Es que con apenas 38 diputados propios, La Libertad Avanza depende de los aliados para empujar la votación de la ley ómnibus que necesita al menos 129 votos a favor sobre un total de 257 legisladores de la Cámara Baja.

Este fin de semana, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, cuestionó la "improvisación" en el envío de proyectos y decretos, así como la excesiva preocupación por la opinión pública en vez de por lograr acuerdos. "A veces puede dar la impresión de que el Gobierno hace las cosas más para afuera que para que ocurran. Eso es peligroso, uno no va a buscar un dictamen si no tiene los votos", sostuvo Massot.

El diputado también alertó por una "retórica muy peligrosa" del oficialismo donde se descalifica a cualquier voz crítica tildándola de "casta". Esto dificulta llegar a entendimientos en temas donde podría haber coincidencias programáticas con la oposición. "Cuando un gobierno de buenas ideas no tiene éxito en impulsarlas, no fracasa el gobierno, fracasan las ideas. Este gobierno no es el dueño de ideas que muchos compartimos y por las cuales venimos luchando mucho antes que el propio Gobierno", planteó.

De cara al debate en comisiones de la ley ómnibus impulsada por el Ejecutivo, en el bloque de Pichetto propondrán priorizar los aspectos económicos y postergar las reformas judiciales y políticas más conflictivas. "El Gobierno tiene un déficit en el esquema de prioridades. En la ley hay cuestiones urgentes, que entendemos que son urgentes para el Gobierno, como los capítulos fiscales, administrativos, tarifarios y energéticos. Pero hay otros, que no digo que no sean importantes, pero tienen que ver con la Justicia", explicó Massot.

Y agregó: "No me gusta cómo se está tratando el capítulo de privatizaciones. Ni en el DNU ni en la ley. No comparto esta idea de que el Congreso le dé una autorización para privatizar todas las empresas del Estado sin que pueda participar".