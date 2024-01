Martín Menem sobre la ley ómnibus: "No me alarmaría por las facultades extraordinarias"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem respaldó hoy el proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso, le contestó a Elisa Carrió y manifestó que no lo "alarman " las facultades extraordinarias que la norma le otorgaría al Ejecutivo en caso de ser aprobada.

"No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias, está dentro de la ley. Nadie está avasallando al Congreso", aseguró Menem en una entrevista al portal MDZ Online y recordó que esas prerrogativas también le fueron otorgadas al ex presidente Alberto Fernández durante la pandemia Covid-19.