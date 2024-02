Ley ómnibus: ¿qué artículos fueron suprimidos tras la sesión en Diputados?

Además, el Gobierno persistió en la eliminación del artículo referido al impuesto PAIS, a pesar del intento de coparticipación por parte de los Gobernadores. Se eliminó así la prórroga del tributo, establecida desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024.

Las remociones alcanzaron también a Seguridad y a un pedido realizado por Patricia Bullrich en relación a las facultades especiales: el oficialismo eliminó artículos que hablaban sobre la suba de las multas para penalizar a los organizadores de manifestaciones callejeras que obstruyan la circulación del transporte público o la concurrencia de menores sin la correspondiente compañía; la tipificación de lo que se considera una “reunión” o “manifestación” y la obligación de notificar sobre toda manifestación o reunión espontánea.

"No son temas profundos, son circunstanciales", dijeron desde el Gobierno a este medio. Los puntos más importantes son los que la oposición siempre subrayó que eran los ejes troncales del proyecto: privatizaciones y facultades extraordinarias.

Diputados ley ómnibus.jpeg A falta del dictamen de mayoría y tras 12 horas de sesión, los diputados ingresaron a un cuarto intermedio hasta este jueves al mediodía.

Cuándo se votará la ley ómnibus en Diputados

Tras intensas negociaciones, desarrolladas dentro y fuera del Congreso, el gobierno nacional llamó formalmente a sesión este miércoles en la Cámara de Diputados en el marco de las sesiones extraordinarias.

Mientras tanto, desde la cúpula ejecutiva se presiona por su aprobación. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, advirtió a las provincias y aseguró que “si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.

"Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", dijo Caputo. Aclaró, sin embargo, que "no es una amenaza", si no sólo la confirmación de que "vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales".