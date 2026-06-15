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15 de junio 2026 - 12:53

Denuncian que el diputado Juan Marino fue retenido en Bolivia

El legislador argentino fue demorado en el aeropuerto de La Paz cuando viajaba invitado a la Asamblea Plurinacional. Desde Unión por la Patria reclamaron su liberación y pidieron a Bolivia que garantice su participación en la actividad oficial.

Juan Marino fue retenido en Bolivia&nbsp;

Juan Marino fue retenido en Bolivia 

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que el diputado Juan Marino fue retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando se disponía a participar de una actividad en la Asamblea Plurinacional de Bolivia.

“Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, reclamó, al tiempo que pidió una pronta solución a la situación.

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Noticia en desarrollo.-

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