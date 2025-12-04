Jorge Macri celebró un fallo de la Corte de la Ciudad y apuntó contra la industria del juicio laboral: "Destruye el empleo y lo precariza" + Seguir en









En medio del debate por la reforma laboral, el jefe de Gobierno de la Ciudad se hizo eco de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La decisión de la Justicia ratificó límites a las indemnizaciones laborales.

Jorge Macri emitió un duro mensaje contra la "industria del juicio".

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, celebró un fallo del Tribunal Superior de Justicia de CABA que ratificó la imposición de límites a las indemnizaciones laborales. "Este fallo le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales", sostuvo a través de un mensaje en su cuenta de X.

En detalle, el tribunal porteño confirmó que las indemnizaciones por accidentes laborales deberán actualizarse por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) incluso en aquellos fallos que sean anteriores a 2019. Así, desestimó los cálculos basados en la inflación.

Jorge Macri celebró un fallo de la Corte de la Ciudad y apuntó contra los juicios laborales En un mensaje en sus redes sociales, el jefe de Gobierno detalló que el fallo "es un paso clave para terminar con la industria del juicio que destruye el empleo y lo precariza, espanta la inversión y se convierte en una trampa para el que produce y el que trabaja".

Este fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales.



Es un paso clave para terminar con la industria del juicio que destruye el empleo y lo precariza, espanta la inversión y se convierte en una trampa… pic.twitter.com/7hGUqj2Lcx — Jorge Macri (@jorgemacri) December 4, 2025 "Buenos Aires necesita reglas claras, seguridad jurídica y sentido común. Para eso es importante avanzar en la transferencia de las competencias judiciales a la Ciudad", sentenció.

Los detalles del fallo de la Justicia porteña El TSJ porteño volvió a sentar posición en una discusión que arrastra años dentro del fuero laboral: qué índice corresponde aplicar para actualizar los intereses en juicios por accidentes de trabajo. El pasado miércoles, la Corte porteña reiteró que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) es el parámetro válido, incluso para hechos anteriores a 2019, reafirmando el criterio que ya había marcado en un precedente del año pasado.

La resolución del máximo tribunal local - fallo “Levinas” ganó peso como instancia revisora de sentencias dictadas por la Justicia Nacional del Trabajo - confirma lo decidido en octubre en un expediente por un accidente ocurrido en 2023. En ese marco, los jueces sostuvieron que el RIPTE, creado por el DNU 669/2019 del gobierno de Mauricio Macri, debe aplicarse también para siniestros previos a su entrada en vigencia. En detalle, se trata del índice construido a partir del promedio mensual de salarios registrados que informan las empresas, y que sirve para calcular la actualización desde el hecho dañoso hasta el pago efectivo de la indemnización. De esta manera, el TSJ dejó sin efecto una sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo que había declarado inconstitucional el artículo 7 de la ley 23.928, norma que fija el mecanismo de actualización y establece una tasa de interés pura. Con una firma unánime - Inés Weinberg, Luis Lozano, Marcela De Langhe, Alicia Ruiz y Santiago Otamendi - el tribunal volvió a inclinar la balanza a favor del RIPTE.