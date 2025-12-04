Patricia Bullrich se mostró confiada para aprobar las reformas en el Congreso: "Las cosas ahora van a cambiar" + Seguir en









La nueva legisladora expresó su análisis sobre la nueva conformación del Senado. En esa línea, se mostró optimista en relación con el avance de los proyectos que sean impulsados desde el oficialismo.

“Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante", se sinceró la nueva legisladora.

La nueva legisladora por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich expresó un análisis personal sobre la nueva conformación del Senado. En esa línea, sostuvo que "las cosas ahora van a cambiar" y que desde el bloque "van a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, auguró la ex ministra de Seguridad y agregó: “Nosotros tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que a nosotros nos importa”, a Radio Rivadavia.

Patricia Bullrich analizó el nuevo Senado: "Las cosas ahora van a cambiar, vamos a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo" Ante el desafío de obtener el apoyo mayoritario para la reforma laboral, Bullrich se mostró pragmática: “Ya estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar".

"Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”, agregó.

KARINA MILEI Y PATRICIA BULLRICH JURA SENADO “Ya estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo", indicó Bullrich sobre una ley de reforma laboral. Presidencia En tanto, sobre la resistencia de bloques opositores, en particular el kirchnerismo y la CGT, afirmó que la estrategia será centrar el debate con quienes tengan voluntad reformista. La dirigente anticipó que, además de la reforma laboral, el oficialismo priorizará el tratamiento del Presupuesto, una ley tributaria, el Código Penal y la ley de inocencia fiscal.

“Quedan cosas que van a arrancar, no creo que terminen, como el Código Penal, la ley de inocencia fiscal, que también es importante. También una ley tributaria. Esas son las cosas que se van a discutir ahora. Si nosotros ahora avanzamos con la ley laboral y avanzamos con Presupuesto en enero, luego se irá conformando la segunda etapa y vamos a avanzar con todas las demás”, finalizó. Oficializaron salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad y la designación de Alejandra Monteoliva El presidente Javier Milei oficializó este martes la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional y nombró en su reemplazo a Alejandra Monteoliva, quien hoy asumirá el cargo. La decisión fue formalizada a través del Decreto 851/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Bullrich presentó su renuncia para asumir como senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), banca para la que ya juró en el Congreso. El Gobierno le agradeció “los servicios prestados” durante su gestión. Monteoliva, licenciada en Seguridad y hasta ahora secretaria del área, confirmó la designación en sus redes sociales: "Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido".