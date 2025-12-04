El Gobierno nombró al reemplazo de Cristian Auguadra en Asuntos Internos de la SIDE + Seguir en









El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Diego Enrique Valdiviezo al frente de la División de Asuntos Internos a través del decreto 853/2025.

El Gobierno oficializó al nuevo encargado de asuntos internos en la SIDE. Télam

El Gobierno avanzó esta madrugada en el reordenamiento de la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y designó a Diego Enrique Valdiviezo como nuevo titular de la División de Asuntos Internos (DAI), cargo que había quedado vacante tras la salida de Cristian Auguadra, ahora promovido a jefe del organismo. La medida quedó formalizada con la publicación del Decreto 853/2025 en el Boletín Oficial este jueves.

La llegada de Valdiviezo -contador con trayectoria en auditoría y gestión pública- se inscribe en la segunda etapa de la reestructuración del sistema de inteligencia. La DAI es el área encargada de auditar los procedimientos internos y monitorear el uso de recursos, un eje que el Ejecutivo busca fortalecer dentro de su plan de modernización.

Decreto 853/2025 side Reestructuración en SIDE: los cambios que impulsa el Gobierno El movimiento completa la transición iniciada la semana pasada, cuando el Gobierno dispuso la salida de Sergio Neiffert de la conducción de la SIDE y anunció que su lugar sería ocupado por Auguadra. Ese cambio fue anticipado por la Vocería Presidencial y luego confirmado a través del decreto 852/2025, que aceptó la renuncia de Auguadra a Asuntos Internos y formalizó su ascenso.

Durante su gestión, Neiffert concentró sus esfuerzos en ordenar los procesos administrativos y transparentar la operatoria interna del organismo. La nueva conducción, en tanto, orientará su estrategia hacia la modernización tecnológica, la integración de servicios y el fortalecimiento del control estratégico, alineado con estándares internacionales.

Cristian Auguadra Cristian Auguarda deja de ser el titular de asuntos internos de la SIDE. Linkedin Asuntos Internos: el perfil del funcionario elegido por el Gobierno Desde la SIDE destacaron el trabajo de Auguadra al frente de la DAI, donde impulsó la profesionalización y la actualización de los protocolos operativos. La Secretaría afirmó que la nueva etapa buscará consolidar un sistema de inteligencia “moderno, interoperable y a la altura de los desafíos globales” en línea con las prioridades del Gobierno.