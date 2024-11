Lilia Lemoine, otra vez contra Victoria Villarruel: "Cristina es más leal"

La diputada de La Libertad Avanza comparó a la actual vicepresidenta con la anterior y señaló que la dirigente peronista "es chorra, pero no traicionó a su partido".

Una vez más, la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel . Estos nuevos cuestionamientos llegan 24 horas después de que el propio presidente Javier Milei asegurara que su compañera de fórmula de 2023 "no tiene injerencia en las decisiones del Gobierno" y que su visión "está mucho más cerca de la casta".

Ahora, Lemoine profundizó sus críticas y comparó a Villarruel con Cristina Kirchner : consideró que la exvicepresidenta era "más leal" que la actual y señaló: "Es chorra, pero no traicionó a su partido".

“Yo fui un poco más brusca con 'Bichacruel'. Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder. Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podríamos estar ocupándonos de eso”, sentenció Lemoine en diálogo con el canal de streaming Laca.