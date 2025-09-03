Lilita Carrió y su novio de 95 años: "La relación se reduce a la ternura, nada más"







Luego de haber desistido de encabezar listas, Elisa "Lilita" Carrió habló sobre su vida sentimental y aseguró que tiene un novio de 95 años que mantiene bajo reserva dado que es una figura pública como ella.

Elisa "Lilita" Carrió confesó que tiene un novio 25 años mayor. Facebook: Lilita Carrió.

Elisa "Lilita" Carrió brindó detalles de su vida amorosa durante una entrevista y causó furor por la sinceridad con la que lo contó. La exdiputada admitió que está con un hombre que tiene 95 años de edad y especificó que el señor goza de un buen estado de salud. Sin embargo, aunque prefirió no dar detalles de la identidad de su pareja, se sinceró: "Él está un poco perdido".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A sus casi 70 años, Carrió considera que es un vínculo que le hace bien: "En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien". Y especificó: "Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya", describió en el programa 540 que conduce María O´Donnell con Ernesto Tenembaum.

Elisa Carrió.jpg Enfática, Lilita Carrió aseguró que la relación que mantiene con su novio se reduce a la ternura.

La dirigente de la Coalición Cívica describió en qué se basa la relación que mantiene con el hombre de 95 años: "Se reduce a la ternura, nada más". Incluso comentó que prefirieron no usar aplicaciones como WhatsApp para evitar el apego ansioso que generan ese tipo de conexiones virtuales y manifestó que como ambos son figuras reconocidas suelen evitar los encuentros en lugares públicos.

Lilita Carrió aseguró que su salud le impide ser candidata Además de hablar de su intimidad amorosa, "Lilita" Carrió habló de la praxis política y cómo eso afecta a su vida personal. En ese sentido, aseguró que no puede tener cargos públicos por razones que exceden a la política. De hecho, deslizó que su familia sufrió mucho en particular luego del ACV que sufriera y que en parte, su decisión de mantenerse lejos de una candidatura tiene que ver con el deseo de su familia de protegerla.



“El mes de agosto fue difícil porque quería encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue duro para mí. Ya no me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años”, aclaró. Elisa Lilita Carrió.jpg Elisa Carrió se mostró preocupada por el nivel de violencia verbal que maneja el actual gobierno. En otro sentido, y vuelta a hablar sobre la actualidad nacional, Lilita fue tajante con el gobierno de Javier Milei y se mostró preocupada por la actual política del país: “Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y ya no me puedo enfermar más porque estoy al borde. Tuve un ACV y una epilepsia focal, pero los pasé y ahora estoy bien”.

Temas Elisa Carrió