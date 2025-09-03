La provincia de Buenos Aires confirmó que habrá clases el día posterior a las elecciones legislativas

Se llevará a cabo un operativo especial para garantizar el regreso inmediato. La medida también abarca a los colegios privados.

El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires confirmó que habrá clases luego de las elecciones.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires confirmó que, tras los comicios provinciales del próximo domingo 7 de septiembre y los nacionales del 26 de octubre , las clases se dictarán con normalidad y en el horario habitual en todos los establecimientos educativos utilizados como centros de votación.

Según el comunicado oficial, para garantizar el regreso inmediato a la actividad escolar , se llevará adelante un operativo especial de limpieza y desinfección que comenzará una vez finalizado el cierre de mesas y el recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral.

Las tareas incluirán orden, limpieza y desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. Según estimaciones oficiales, estas labores requieren alrededor de seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales .

Además, fuentes oficiales del Ministerio de Educación bonaerense confirmaron a Ámbito que habrá clases normalmente en ambos turnos .

A a pesar de que se llevarán a cabo mediante la típica boleta de papel en las urnas , estiman que el reacomodamiento y la limpieza podrán realizarse con normalidad para el día siguiente. Por tal motivo, no será necesario suspender las clases.

La medida abarca escuelas privadas y municipales

El gobierno provincial también decretó que los establecimientos de gestión privada y municipal utilizados como centros de votación deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que el lunes posterior a los comicios las clases se desarrollen sin interrupciones.

Esta decisión se inscribe en la política educativa del Ejecutivo bonaerense orientada a garantizar la continuidad pedagógica y asegurar que los estudiantes tengan clases todos los días en todos los establecimientos de la Provincia.

Oficializaron un suplemento económico para auxiliares

Mediante la Resolución 3915/2025, la cartera educativa bonaerense dispuso un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación.

La medida representará una inversión de $862 millones y permitirá cubrir la intervención en 4.920 establecimientos educativos, beneficiando de manera directa a 1,87 millones de estudiantes.

Qué se vota en las elecciones en provincia de Buenos Aires 2025

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires

En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).

Cuáles son las ocho secciones de Buenos Aires

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restante cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores. Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, la segunda está conformada por 15, en la tercera se agrupan 19 partidos, la cuarta sección sección se compone de 19 municipios, la quinta posee un total de 27 partidos, la sexta agrupa 27 municipios provinciales, la séptima un posee ocho municipios y finalmente la octava está conformada por un solo municipio, que es el de La Plata.

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Hubo cambios en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires: cómo consultar dónde voto

La Justicia Nacional Electoral modificó padrón electoral de la Provincia de Buenos Aires, lo que generó un cambio en las mesas y los colegios a los que se tienen que acercar los votantes para ejercer el sufragio. Las elecciones legislativas bonaerenses se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre.

Al momento, se desconoce cuántos electores deberán sufragar en un establecimiento distinto al que lo hicieron en 2023 en total.

Un informe elaborado por la Secretaría Electoral afirma que los cambios fueron realizados debido a las condiciones o el cierre de algunos establecimientos, y no se vincula a una disminución en la participación electoral.