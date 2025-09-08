Llamativa ausencia de Luis Caputo en la reunión de Gabinete en medio del descalabro en los mercados

El ministro de Economía, que tampoco estuvo presente en el búnker libertario en La Plata, llegó a Casa Rosada luego del encuentro ministerial y acompañado de Quirno.

El presidente Javier Milei convocó a todo su gabinete para este lunes a primera hora, luego de la derrota a manos de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. Pese a la gran concurrencia de ministros, la ausencia del titular de Economía, Luis Caputo, llamó la atención. El funcionario no estuvo tampoco en el búnker libertario el domingo por la noche, pese a que envió un mensaje en sus redes sociales ratificando el rumbo de la gestión.

Según pudo reconstruir Ámbito, el funcionario está analizando el impacto del resultado electoral en la economía , y se sumaría al cónclave de ministros que se desarrollará por la tarde, desde las 16:30.

Recién pasadas las 11:30 arribó a Balcarce 50 el ministro acompañado por el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno . Junto a Milei, los funcionarios del ministerio de Economía recibieron a una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezada por el presidente de la entidad, Ilan Goldfajn.

El domingo por la noche el titular del Palacio de Hacienda utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje sobre el rumbo económico. "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos" , publicó.

La derrota electoral impacta en la economía

Luego de la derrota electoral, la tensión se apoderó del mercado financiero y cambiario, en un nuevo cimbronazo que se montó sobre el deterioro previo ante la creciente incertidumbre sobre el futuro del programa económico. El resultado electoral parece precipitar los tiempos.

El peronismo se impuso en la Provincia de Buenos Aires con una diferencia superior a 13 puntos sobre la fuerza política de Javier Milei. Si bien Javier Milei y Luis Caputo ratificaron la continuidad del esquema, en el mercado se impone la expectativa de que haya anuncios para contener la situación. Mientras tanto, el dólar salta y se acerca al techo de la banda, el riesgo país supera los 1.100 puntos básicos y las acciones argentinas se hunden tanto en la bolsa local como el Wall Street.

En ese contexto, en la apertura del lunes, en algunos bancos el dólar ya se vende más de un 7% arriba del precio minorista que cerró el viernes. A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, abrió a $1.440, un 5,3% más que el último día hábil de la semana pasada. Por su parte, el dólar blue opera $1.450 en las cuevas de la city porteña.

A nivel financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) abre la rueda de este lunes a $1.440,20, un salto de 3,6% contra el viernes. De manera similar, el dólar MEP sube 3,9% hasta los $1.437,43. En los futuros de dólar, los contratos de la divisa para diciembre suben un 3,12%, hasta los $1.588. Mientras, el dólar cripto se mueve en los $1.434,99, según Bitso.