Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico de La Plata y se trepó a la cimaa

Con goles de Cetré y Carrillo, el equipo de Eduardo Domínguez venció en su estadio al Lobo y profundizó la crisis de su clásico rival.

En una nueva edición del clásico platense, Estudiantes de La Plata derrotó este domingo por 2-0 a Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi , por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025 . Los tantos fueron convertidos por Edwin Cetré , al cierre del primer tiempo, y Guido Carrillo , en el complemento, para sellar un triunfo clave del Pincha .

El clásico tuvo un arranque parejo, con pocas situaciones de peligro. La más clara del primer tiempo llegó a los 12 minutos, cuando Tiago Palacios cabeceó un centro de Cetré , pero la pelota se estrelló en el poste del arco defendido por Nelson Insfrán.

Cerca del final de la etapa inicial, Santiago Ascacibar desbordó por la izquierda y asistió a Cetré , quien conectó de cabeza para abrir el marcador y desatar la euforia en el estadio.

ESTUDIANTES ABRIÓ EL CLÁSICO ⚪ Edwuin Cetré cabeceó en el área chica y puso el 1-0 ante Gimnasia sobre el final del primer tiempo Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/EzTEES92ty

Ya en el complemento, Guido Carrillo tuvo su revancha luego de desperdiciar una ocasión clara. Aprovechó un error en la salida del fondo de Augusto Max, quedó mano a mano con Insfrán y definió con categoría para el 2-0 definitivo.

Embed LA SEGUNDA FUE LA VENCIDA PARA EL GOLEADOR DE ESTUDIANTES ⚽



Guido Carrillo aprovechó el error de Max y no perdonó para el 2-0 ante Gimnasia en el clásico



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1lBf8G9VS9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025

El cierre del partido mostró a un Gimnasia sin reacción y a un Estudiantes sólido, que no sólo se quedó con el orgullo del clásico sino que también se trepó a lo más alto del campeonato.

El conjunto conducido por Eduardo Domínguez logró un triunfo vital que le permitió alcanzar la cima de la Zona A con 21 puntos, consolidando su buen momento futbolístico y su fortaleza como local. En la próxima jornada, Estudiantes recibirá a Boca Juniors el 2 de noviembre, en otro duelo de alta exigencia.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata no logra levantar cabeza y continúa en una posición comprometida en la tabla anual, donde se encuentra a cinco unidades de Aldosivi, el equipo que estaría descendiendo a la Primera Nacional. Los dirigidos por el interino Fernando Zaniratto deberán visitar a River Plate en la siguiente fecha.