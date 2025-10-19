Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico de La Plata y se trepó a la cimaa

En una nueva edición del clásico platense, Estudiantes de La Plata derrotó este domingo por 2-0 a Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025. Los tantos fueron convertidos por Edwin Cetré, al cierre del primer tiempo, y Guido Carrillo, en el complemento, para sellar un triunfo clave del Pincha.
Estudiantes y una nueva victoria en el clásico ante Gimnasia
El clásico tuvo un arranque parejo, con pocas situaciones de peligro. La más clara del primer tiempo llegó a los 12 minutos, cuando Tiago Palacios cabeceó un centro de Cetré, pero la pelota se estrelló en el poste del arco defendido por Nelson Insfrán.
Cerca del final de la etapa inicial, Santiago Ascacibar desbordó por la izquierda y asistió a Cetré, quien conectó de cabeza para abrir el marcador y desatar la euforia en el estadio.
Ya en el complemento, Guido Carrillo tuvo su revancha luego de desperdiciar una ocasión clara. Aprovechó un error en la salida del fondo de Augusto Max, quedó mano a mano con Insfrán y definió con categoría para el 2-0 definitivo.
El cierre del partido mostró a un Gimnasia sin reacción y a un Estudiantes sólido, que no sólo se quedó con el orgullo del clásico sino que también se trepó a lo más alto del campeonato.
El conjunto conducido por Eduardo Domínguez logró un triunfo vital que le permitió alcanzar la cima de la Zona A con 21 puntos, consolidando su buen momento futbolístico y su fortaleza como local. En la próxima jornada, Estudiantes recibirá a Boca Juniors el 2 de noviembre, en otro duelo de alta exigencia.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata no logra levantar cabeza y continúa en una posición comprometida en la tabla anual, donde se encuentra a cinco unidades de Aldosivi, el equipo que estaría descendiendo a la Primera Nacional. Los dirigidos por el interino Fernando Zaniratto deberán visitar a River Plate en la siguiente fecha.
