"Toto" bicampeón: Luis Caputo volvió a recibir el premio a "Ministro del Año"

Santiago Bausili fue distinguido además como "Presidente del Banco Central del Año". La premiación ocurrió en Washington, durante la Asamblea del FMI y el Banco Mundial.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , volvió a recibir el premio otorgado por LatinFinance, que lo coronó otra vez como “Ministro del Año” por su gestión económica. Y como el galardón, al parecer, viene en combo, Santiago Bausili , su socio en la pulseada financiera, fue distinguido como “Presidente del Banco Central del Año”. En ese sentido, ambos funcionarios se alzaron como bicampeones.

La escena ocurrió en Washington, durante la Asamblea del FMI y el Banco Mundial, con fotos oficiales, comunicados prolijos y frases medidas. El Gobierno celebró la doble distinción como una muestra de que “Argentina está en el camino correcto” y que las reformas encaradas en los últimos meses trajeron “estabilidad y confianza” . Caputo, visiblemente satisfecho, agradeció a su equipo, a sus familias y al presidente Javier Milei , a quien atribuyó la decisión política que “hizo posible estabilizar la economía”.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR , fue reconocido por segundo año consecutivo con el premio al Ministro de Finanzas del Año otorgado por la revista @LatinFinance . Durante el evento, realizado en Washington, Santiago Bausili, presidente del @BancoCentral_AR , también fue… pic.twitter.com/2TftcuSVfE

LatinFinance se trata de una publicación financiera que suele distinguir a funcionarios por la gestión de deuda , acceso a mercados o programas de ajuste exitosos desde el punto de vista de los inversores. En otras palabras, no mide inflación, pobreza ni desigualdad, sino la prolijidad con la que se cumple el manual ortodoxo.

El timing también es elocuente. En un país donde los números duros siguen resistiendo la épica -inflación alta, salarios retrasados, actividad en caída-, cada premio internacional funciona como combustible simbólico .

El ministro ya había ganado el mismo reconocimiento el año anterior, un bicampeonato que despierta tanto orgullo oficial como suspicacia ajena. ¿Es mérito de la gestión o de la diplomacia comunicacional? ¿Reconocimiento a resultados concretos o a la narrativa de los mercados? En un escenario global donde los premios económicos suelen tener tanto de lobby como de evaluación técnica, la pregunta no es menor.

Lo cierto es que el Gobierno supo capitalizarlo rápido. En los comunicados oficiales, las fotos y las declaraciones, los premios se presentaron como evidencia de una Argentina que “vuelve a inspirar confianza”. La puesta en escena fue eficaz: Caputo y Bausili, sonrientes, posando en Washington con los diplomas, mientras en Buenos Aires los analistas discuten si la estabilidad es real o apenas contable.

Luis Caputo y Santiago Bausili se reunieron con inversores en EEUU

El ministro de Economía, Luis Caputo encabezó en Estados Unidos el seminario “El camino de la Argentina después de las elecciones de medio término”, organizado por el banco JP Morgan, ante cerca de 150 invitados, entre ellos, inversores, banqueros y especialistas en finanzas. Acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el funcionario defendió la gestión de Javier Milei, adelantó qué proyectos preparan para la segunda mitad del mandato y afirmó: "No podemos sentirnos más optimistas sobre nuestro futuro”.

Caputo aseguró en Washington que desde su cartera están pensando "en el largo plazo" pero reconoció que en Argentina "hay que lidiar con el corto plazo". En ese sentido, explicó: "Nuestra trayectoria claramente nos ayudó a evitar problemas de solvencia, pero a veces nos encontramos con problemas financieros, ¿verdad? Y eso es probablemente lo que más les preocupa a ustedes“.