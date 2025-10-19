SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de octubre 2025 - 11:25

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y predice que funcionarios de Donald Trump "huirán a la Argentina"

La visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos lo mantuvo en boca de la prensa local, pero también del mundo del espectáculo. El programa humorístico Saturday Night Live no dejó pasar la oportunidad para hacer una desopilante comparación del primer mandatario argentino e ironizó sobre los funcionarios del gobierno de Trump.

Milei fue motivo de burla en Saturday Night Live y estallaron las redes con comentarios.

En las redes hubo risas y mucho humor sobre la aparición inesperada de Milei en el SNL, uno de los programas más icónicos de la televisión de Estados Unidos, al aire desde 1975 de forma ininterrumpida.

Informate más

En la escena, el actor que encarna a Milei aparece con la melena despeinada, un saco de terciopelo y una actitud exageradamente entusiasta, gritando frases como “¡Viva la libertad, baby!” —en un guiño directo al clásico “Yeah, baby!” de Powers—.

El conductor también ironizó sobre el auxilio financiero estadounidense: “Trump anunció que le dará u$s40.000 millones a la Argentina. Si la historia es una guía, los funcionarios de Trump van a huir a Argentina", bromeó el humorista en vivo, haciendo referencia a que los funcionarios de Trump podrían escaparse al país, cómo ocurrió con algunos miembros nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

video saturday night live milei trump

"Si la historia es una guía, los funcionarios de Trump van a huir a Argentina"

Saturday Night Live (SNL) es un programa famoso por sus sketches de humor ácido y satírico, que abordan temas de actualidad. El programa, que combina comedia y crítica social, suele contar con la participación de reconocidas figuras del cine, la música y distintos ámbitos del espectáculo.

