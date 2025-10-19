SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de octubre 2025 - 09:44

Impactante robo en el Museo del Louvre: en solo siete minutos, se llevaron joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia

Tres hombres irrumpieron en el museo más famoso de París, rompieron vitrinas y huyeron con nueve joyas históricas de valor incalculable.

Impactante robo en el Museo del Louvre.

Impactante robo en el Museo del Louvre.

Pexels

El Museo del Louvre sufrió este domingo un robo tan audaz como cinematográfico: tres hombres encapuchados usaron un montacargas para ingresar por los muelles del Sena, forzaron una ventana del primer piso y se llevaron nueve joyas pertenecientes a la colección de Napoleón y la emperatriz. La operación, que duró apenas siete minutos, dejó a Francia conmocionada.

El Ministerio del Interior francés informó que el robo se produjo a las 9:30, hora local -4:30 en Argentina-, y que los ladrones “evidentemente eran un equipo que había hecho exploración”. Aprovecharon las obras de construcción cercanas al museo para trepar con un montacargas hasta el primer piso, donde rompieron las vitrinas de la galería Apolo.

Informate más

Qué objetos fueron robados en el Museo del Louvre

Según Euronews, las piezas robadas forman parte de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, exhibidas en una vitrina dedicada a los soberanos franceses. Incluyen collares, broches y diademas de valor histórico incalculable. El famoso diamante Régent, de 140 quilates, permaneció a salvo.

G3n72waWEAA6yJn
La corona de la emperatriz Eugenia, robada esta ma&ntilde;ana junto a otras ocho joyas de la colecci&oacute;n del Louvre en Par&iacute;s, fue encontrada da&ntilde;ada muy cerca del museo &nbsp;

La corona de la emperatriz Eugenia, robada esta mañana junto a otras ocho joyas de la colección del Louvre en París, fue encontrada dañada muy cerca del museo

Le Parisien informó que una de las joyas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada rota en las afueras del museo. Tras el robo, la Policía acordonó el edificio, evacuó a los visitantes y cerró las calles cercanas. Aunque no hubo heridos, testigos describieron escenas de pánico y confusión.

El Louvre, entre la historia y los robos legendarios

Con 8.7 millones de visitantes en 2024, el Louvre es el museo más visitado del mundo y un ícono cultural de París. No es la primera vez que sufre un robo: en 1911, la “Mona Lisa” fue sustraída en uno de los episodios más recordados de la historia del arte.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias