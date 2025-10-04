El Gobierno anunció que la hidrovía incorporará a Entre Ríos, con dragados en el río Paraná

El presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio confirmaron la medida por redes sociales. Dicen que potenciará la competitividad de la provincia.

El presidente Javier Milei y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , anunciaron este sábado que la hidrovía incorporará a la provincia mediante el dragado de los tramos Paraná Bravo y Paraná Guazú del río Paraná, una obra que permitirá que el sector privado desarrolle nuevos puertos en la zona. El anuncio fue difundido por la Oficina del Presidente (OPRA) .

En sus declaraciones, Milei destacó la colaboración con el gobernador provincial: "Es un gran gobernador. Esto es posible gracias al trabajo que podemos hacer en colaboración con Rogelio", y remarcó que la obra no será ejecutada por el Estado: "Esto será realizado por el sector privado"

El mandatario agregó que la iniciativa busca revertir décadas de rezago: "En los últimos 30 años Entre Ríos quedó relegada competitivamente ", y adelantó que en los próximos días habrá nuevos anuncios vinculados a Salto Grande , en el marco de reuniones del ministro del Interior, Lisandro Catalán , con Frigerio.

El Presidente Javier Milei y el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunciaron que la hidrovía incorporará en su traza a Entre Ríos mediante el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú del Rio Paraná, lo cual va a permitir que el sector privado… pic.twitter.com/5WiPI99I34

El proyecto de dragado, que se extiende sobre los principales tramos del río Paraná, permitirá optimizar la navegación y potenciar la actividad portuaria privada, con el objetivo de dinamizar la economía regional y atraer inversiones. La iniciativa se suma, según señala Nación, a los esfuerzos para fortalecer la infraestructura fluvial y mejorar la competitividad de las provincias que dependen de la hidrovía como eje de su desarrollo económico.

Minutos después del anuncio, el propio Rogelio Frigerio publicó en su cuenta de X: "Un anuncio histórico para el desarrollo productivo de nuestra provincia que nos va a permitir seguir profundizando nuestras políticas a favor del sector privado, del que produce y del que exporta".

Javier Milei se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos

Javier Milei arribó pasado el mediodía a Entre Ríos. A su llegada, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente (OPRA) en X compartió una foto del mandatario con el líder provincial, Rogelio Frigerio, con quien mantuvo una reunión.

"El Presidente Javier Milei, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Paraná, en el marco de su visita a la provincia", detalló el tuit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1974508439414923331?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974508439414923331%7Ctwgr%5E7e8567f58fc3752851dd2de9617cc142742202f9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Ftras-los-incidentes-santa-fe-javier-milei-llego-rios-y-se-reunio-el-gobernador-rogelio-frigerio-n6198341&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Paraná, en el marco de su visita a la provincia. pic.twitter.com/k8KasySIr4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 4, 2025

Entre Ríos, que renovará sus tres bancas en el Senado. Actualmente, actualmente está en manos de Alfredo De Angeli (PRO), Stella Maris Olalla (UCR) y Stefania Cora (PJ). Por otro lado, también se juega cinco escaños en Diputados.

En este sentido, el Presidente y el líder provincial acordaron unir fuerzas para evitar la dispersión del voto y se perfilan como los animadores de la compulsa, aunque no quieren bajar la guardia: por su parte, el peronismo acecha y se entusiasma con usufructuar la mala hora que atraviesa el Gobierno.