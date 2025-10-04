Javier Milei pudo reencontrarse con sus seguidores en Paraná: "La estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor"

Tras los incidentes en Santa Fe, el Presidente retomó su gira por el interior con una parada en Entre Ríos.

Javier Milei encabezó un acto en Paraná, donde buscó levantar el ánimo de sus seguidores y reivindicó las reformas económicas del Gobierno.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un encuentro con sus seguidores en Paraná, Entre Ríos , donde volvió a mostrarse en modo campaña y buscó levantar el ánimo de sus militantes tras una semana marcada por tensiones económicas y políticas.

“ Sé que la estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor. Estamos en el camino correcto ”, aseguró Milei durante su discurso, en el que también pidió “no tirar a la basura” los esfuerzos que, según dijo, viene realizando la sociedad desde el inicio de su gestión.

El mandatario remarcó que la Argentina atraviesa un proceso “de cambio profundo” y que “ no se puede claudicar ahora ”. “ Estamos a mitad de camino, por eso les digo que no aflojen, porque esta vez vale la pena ”, sostuvo, ante aplausos y cánticos de apoyo de los simpatizantes que se acercaron a escucharlo.

“La Argentina atraviesa un proceso de cambio profundo y somos conscientes del enorme esfuerzo que realizan día a día millones de argentinos. No podemos tirar ese sacrificio a la basura”. @JMilei Paraná, Entre Ríos pic.twitter.com/3zKqPts84X

“ Somos conscientes del enorme esfuerzo que realizan millones de argentinos día a día. No podemos tirar ese sacrificio a la basura ”, agregó el Presidente, quien insistió en que las transformaciones impulsadas por su Gobierno “van a rendir frutos si se mantienen en el tiempo”.

La reaparición pública de Milei ocurre en un momento sensible para el oficialismo, marcado por las turbulencias en el mercado cambiario y el escándalo que involucra al candidato libertario José Luis Espert, señalado por el Financial Times por sus vínculos con el empresario detenido Fred Machado.

A eso se suma el desgaste interno por la marcha de las reformas económicas y las presiones políticas de los aliados provinciales. En ese marco, Milei intenta revivir la mística libertaria que lo llevó a la presidencia en 2023, y reforzar su mensaje de que “no hay alternativa” al rumbo actual.

“Estamos a nada de cambiar la Argentina para siempre. No podemos rendirnos ahora”, insistió el Presidente desde Paraná antes de cerrar su visita y regresar a Buenos Aires.

Reencuentro con Frigerio y eje electoral

Durante su paso por Entre Ríos, Milei mantuvo una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio, encuentro que fue difundido por la Oficina del Presidente (OPRA) en redes sociales. De la reunión también participó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La visita se enmarca en la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA) para reforzar su presencia en la región. En las elecciones de este año, la provincia renovará tres bancas en el Senado y cinco en Diputados, por lo que el oficialismo busca consolidar alianzas con referentes locales y evitar la dispersión del voto.

Según trascendió, Milei y Frigerio coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para sostener la agenda económica y de reformas, mientras el peronismo busca capitalizar el malestar social por la suba de precios y el impacto del ajuste.

Tras los incidentes en Santa Fe, Milei continuó su recorrida

Más temprano, el Presidente había tenido que modificar su agenda en Santa Fe, donde una manifestación opositora derivó en enfrentamientos con militantes libertarios. Los disturbios dejaron varios detenidos y lo obligaron a suspender una caminata prevista por el centro de la ciudad.

Pese a lo ocurrido, Milei insistió en que no permitirá que “la violencia política” detenga su contacto con la gente. “El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”, subrayó durante su breve paso por la provincia.