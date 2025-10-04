Los videos de las protestas y los incidentes en la visita de Javier Milei en Santa Fe: hay al menos cuatro detenidos

El mandatario debió suspender sus actividades en la provincia. Los manifestantes opositores se expresaron con cánticos y pancartas.

La visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Santa Fe en el marco de la campaña legislativa terminó en medio de disturbios y con la suspensión de su tradicional caminata . Manifestantes opositores protagonizaron enfrentamientos con la policía en las inmediaciones del hotel donde se alojaba el mandatario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con medios locales, los incidentes se produjeron el sábado por la tarde , cuando grupos opositores se congregaron frente al hotel Los Silos para expresar su rechazo a la presencia presidencial . En paralelo, simpatizantes del oficialismo se acercaron al lugar para manifestar su apoyo, lo que derivó en empujones, insultos y enfrentamientos.

En redes sociales circularon numerosos videos que mostraban banderas, pancartas y un globo con el número tres, en alusión a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , investigación de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei .

El caso ANDIS: uno de los grandes reproches de los manifestantes a Milei.

En las grabaciones se escuchaban insultos y cánticos en repudio al jefe de Estado. Entre ellos, se destacaron consignas como: “ Milei, basura, vos sos la dictadura ” y “ Como a los nazis, les va a pasar; a donde vayan los iremos a buscar ”.

También comenzaron a escucharse insultos. “Hijo de p..., hijo de p..., hijo de p...”, repetían quienes se habían congregado en la zona.

Incidentes Milei Santa Fe 2 Los enfrentamientos ocurrieron entre manifestantes opositores y oficialistas.

Durante los incidentes se registraron heridos y detenidos, lo que obligó al Presidente a cancelar parte de su recorrido y modificar la agenda prevista. Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario debió trasladarse a otro punto de la ciudad para continuar con las actividades en un entorno más controlado.

Tras la represión policial, las autoridades indicaron que al menos cuatro personas fueron detenidas este sábado en el centro de Santa Fe.

Incidentes Milei Santa Fe Tras su visita a Santa Fe, el Presidente viajó a Entre Ríos.

El operativo de seguridad

El dispositivo de seguridad estuvo a cargo de Casa Militar y de la Custodia Presidencial, con apoyo de la Policía provincial. Según precisaron fuentes oficiales, el operativo fue planificado para acompañar al Presidente desde el aeropuerto de Sauce Viejo hasta el centro santafesino, aunque sobre la marcha el itinerario fue modificado.

Finalmente, Milei se dirigió a un hotel ubicado en la zona del puerto, área bajo jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina, donde salió al balcón para saludar a sus seguidores. Los efectivos policiales mantuvieron el perímetro cerrado para evitar nuevos enfrentamientos.

Los mensajes de Javier Milei a sus militantes

Pese a los inconvenientes, el jefe de Estado habló brevemente ante militantes libertarios y reiteró su compromiso con el rumbo económico actual. “El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”, afirmó.

Durante su discurso, Milei subrayó que el país se encontraba “en un punto de inflexión histórico” y que resultaba indispensable “consolidar las transformaciones económicas que ya están en marcha”.

Además, destacó la importancia de las próximas elecciones legislativas y expresó: “Estamos escuchando a los santafesinos y compartiendo la importancia de estas elecciones. Estamos a mitad de camino, a nada de cambiar la Argentina para siempre”.