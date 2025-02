Luis Brandoni cuestionó a Javier Milei: "La personalidad del Presidente me inquieta"

Pese a haber expresado su apoyo al gobierno de Javier Milei en reiteradas oportunidades, el actor Luis Brandoni ahora midió su respaldo y expresó: "La personalidad del Presidente es una cosa que me inquieta . La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones", advirtió.

El reconocido actor argentino se refirió a la polémica que surgió tras los dichos de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde apuntó contra el wokismo, la ideología de género, el derecho al aborto legal y el feminismo, y cuestionó: “Creo que estamos en un período de transición . Tengo la sensación de que hay una expectativa positiva en la gente. Falta mucho para tener alguna certeza con respecto a eso. Pero hay algunos datos que indican que no estamos tan fuera del camino , aunque estamos en un camino riesgoso en algún sentido . La personalidad del Presidente es una cosa que me inquieta. La poca previsibilidad que me ofrece con sus expresiones ”, remarcó en diálogo con LN+.

Brandoni destacó que el mandatario tiene una "convicción muy fuerte" aunque sostuvo que este tipo de posturas puede conllevar determinados riesgos. “Él tiene una convicción muy fuerte, de eso no hay dudas. Podemos imaginar un futuro más promisorio , pero los errores que puede cometer o las actitudes de las cuales es afecto el Presidente y las manifestaciones muy poco diplomáticas … me hace pensar que en una de esas cometemos un error que hubiésemos podido evitar”.

Luis Brandoni habló de la batalla cultural y aseguró que la sociedad argentina "es más madura"

Por otro lado, habló de la "batalla cultural" que lleva adelante el gobierno de Milei y lanzó: “A mí me gustaría que alguien me explicara que es la batalla cultural. Creo que no lo estoy viendo con toda precisión. Sé que hay cosas que se están modificando y algunas son justas, por ejemplo el tema del cine, lo cultural...”, comentó, y agregó: “Nosotros tenemos una sociedad muy inquieta en el mejor sentido de la palabra, atenta a lo que puede pasar. No me parece que sea negativo. En el punto negativo, capaz más cerca del año pasado que de ahora, hubo una cosa de decir ‘se terminó'. Y efectivamente no es así. La sociedad argentina ha sabido diferenciar lo bueno de lo malo. Es más madura”.