Javier Milei volvió a apuntar contra Lali Espósito: "Ladri Deposito"

Pese a que alguna vez ella lo invitó para acercar diálogo, el presidente de la Nación manifestó que jamás asistiría a un recital de la cantante, ya que sus gustos musicales van por otro lado.

"A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi 'Un baile de máscaras', una versión en el Metropolitan de Nueva York, estaban Luciano Pavarotti y Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones", lanzó el Presidente para quitarle mérito a Lali.

La reacción de Lali al nuevo ataque de Milei

Tras las declaraciones de Milei, Lali subió una historia en Instagram compartiendo la canción "Fanático" y un emoji de payaso.

En el pasado la cantante y actriz se refirió al conflicto que tuvo y mantiene con el presidente Javier Milei: “Yo me había expresado el año pasado en Twitter y se empieza a armar quilombo. Me expresé, pero esta cosa del binarismo en el que vivimos, el que sí yo digo esto entonces es por qué pienso eso. Las veredas y las veredas de enfrente'', manifestó.

"Veo el funcionamiento y digo 'Ah mirá, cuando alguien o algo les molesta funciona así sea quien sea el que esté enfrente'. Te operan de esta manera, es re fuerte vivirlo en primera persona, cuando te sacan el velo de algo y decís: Qué fuerte", relató. Por otro lado, confesó: "Era un lugar nuevo para mí, me suelo reír y te mando a la mier… cuando algo no es verdad, no te toca la fibra íntima, pero estaba realmente sorprendida con la situación".