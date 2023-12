Luis Juez cruzó a Juntos por el Cambio: "Nos convertimos en una banda de vanidosos"

“ Si a Javier Milei le va mal no volvemos nosotros, vuelve lo peor del kirchnerismo ”, aseguró el senador nacional de Pro Luis Juez en declaraciones a LN+ . El excandidato a gobernador de Córdoba, que perdió en junio por poco más de 3% ante Martín Llaryora , del peronismo cordobés, reconoció que, a nivel nacional, “ Juntos por el Cambio (JxC) hizo todo mal ”.

El legislador se explayó: “Si tuviéramos que escribir un manual de todo lo que no hay que hacer en política sería un best seller porque sería el mas leído. Todo lo que no había que hacer lo hicimos. Nos peleamos, nos llenamos de soberbia. Salimos a repartir trajes. Ya los tipos estaban practicando el ‘sí, juro’, ya eran ministros”.