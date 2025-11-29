Luis Petri encabezó el inicio de la Campaña Antártica de Verano y presentó al nuevo ministro de Defensa ante militares

Se trata de la zarpada del ARA Almirante Irizar que partió rumbo al continente blanco. El acto sirvió de oportunidad para presentar a su reemplazante, el teniente general Carlos Pestri.

En el Apostadero Naval Buenos Aires en la tarde del viernes se efectuó la ceremonia de inicio de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/2026. El acto fue encabezado por el ministro de Defensa , Luis Petri , quien dejará su cargo el próximo 10 de diciembre para asumir como diputado por Mendoza.

El acto se cumplió en el muelle junto a la borda del rompehielos ARA Almirante Irizar que zarpa hoy rumbo al continente blanco. La zarpada del Irizar es el comienzo formal de una operación logística y relevo de dotaciones de bases antárticas que se repite cada año desde 1904.

Petri estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno . También estuvieron presentes e l Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac; los Jefes de los Estados Mayores Generales de la Armada Argentina, almirante Carlos Allievi; del Ejército Argentino, teniente general Carlos Alberto Presti; y de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Valverde, el Comandante Conjunto Antártico, contralmirante Maximiliano Mangiaterra además de la secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola Di Chiaro, científicos, integrantes de las dotaciones que cumplirán invernada en las bases antárticas permanentes y de las bases transitorias, invitados especiales y familiares de la dotación del rompehielos.

El evento fue oportuno para una presentación rutilante: “Me siento orgulloso de que sea él quien me suceda en el cargo", afirmó Petri mirando al teniente general Presti. "En estos dos años al frente del Ejército ha demostrado la valía, la lealtad, el coraje y la capacidad necesarios no sólo para poner al Ejército en lo más alto sino también para hacerse cargo del ministerio de Defensa”.

“Desde el 10 de diciembre dijimos que estábamos en contra de todos aquellos que habían destratado a las fuerzas y ésos mismos que durante 20 años lo hicieron hoy están criticando esta decisión del Presidente , sabíamos que había que profundizar el rumbo y gran parte de mi gabinete es o fue militar porque creemos, estamos convencidos que no hay que tener ningún tipo de prejuicio que las fuerzas armadas tienen la capacidad de participar e intervenir y ser protagonista de la conducción del ministerio de Defensa”, agregó el ministro saliente.

A su turno el canciller Quirno afirmó: “El trabajo de ustedes es un motivo de orgullo para el país y sus compatriotas. Estamos acá luego de 122 años de presencia antártica ininterrumpida, sosteniendo el esfuerzo científico y diplomático. Todas las tareas que se llevarán a futuro son resultado de lo hecho. Buena zarpada, y que vientos apacibles los acompañen en esta singladura”, expresó.

Zarpada sin plan de la Cancillería

La campaña antártica es responsabilidad política de Cancillería, a través de la secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y Defensa (secretaría Logística, Comando Operacional y Comando Conjunto Antártico que son dos organismos del Estado Mayor Conjunto) ambos ministerios deben ocuparse de reabastecer la totalidad de las bases antárticas, relevar dotaciones y cumplir programas de ciencia.

Luis Petri 1

La partida del Irizar se da sin que se haya logrado firmar el Plan Anual Antártico y Científico que es responsabilidad primaria de Paola Di Chiaro titular de la secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur.

El Plan Anual Antártico Científico (PAAC) es el documento que detalla las actividades que se realizan en el continente blanco. Este plan encara tres ejes centrales, las actividades científicas, medioambientales y logísticas. En base al PAAC se determina qué personal y materiales hay que llevar a la Antártida, a cuáles bases y en qué fecha o período se debe ir a cada una de ellas.

Uno supondría que el borrador del documento es la guía actual que lleva el comandante del Irizar y entrará en vigencia tan pronto como se rubrique el texto original.

Otro punto incumplido que agrega incertidumbre a la planificación es que aún no se concretó el traspaso de dos bases antárticas a la órbita del ministerio de Defensa, trámite que lleva un año de demora a pesar de contar con una Resolución Conjunta de ambos ministerios.

Se trata de las bases Carlini (permanente) y Brown (temporaria). Las instalaciones que siempre estuvieron bajo control de Defensa pasaron en 2003 a la gestión de la Dirección Nacional del Antártico dependiente de la Cancillería, fue una modificación orgánica que hizo el entonces presidente Eduardo Duhalde.

El cambio de control retornando nuevamente a la esfera de Defensa fue anunciado el 5 de agosto de 2024 por la entonces canciller Diana Monino durante la celebración del día de la Dirección Nacional del Antártico (DNA).

El trámite quedó bajo responsabilidad primaria de Di Chiaro y la secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de Defensa. Transcurrió un año y la gestión sigue estancada, según a quién se pregunte, la pluma vuela de un ministerio a otro, aunque todas las miradas van a la secretaría de la Antártida de la cancillería.

Las actividades del Comando Conjunto Antártico

En el fase militar el Comando Conjunto Antártico es responsable de la planificación, gestión y ejecución del apoyo logístico, tanto para el mantenimiento y funcionamiento de bases (siete permanentes y seis temporarias) y refugios como para la ejecución de las operaciones terrestres, navales y aéreas en la Antártida, asegurar el despliegue, aprovisionamiento y desarrollo de la actividad científica, y contribuir al cumplimiento del Plan Anual Antártico, Científico, Técnico y de Servicios que elabora la cancillería (PAAC).

En esta oportunidad el plan de la Campaña Antártica de Verano 2025/26 del Comando Conjunto Antártico tiene un objetivo estratégico trascendente: continuar con la renovación y puesta en servicio de la base Petrel. Es un hito de proyección soberana desde un punto geográfico que por el clima más benigno permite operación multimodal casi todo el año.

Con la pista ampliada, un muelle a construir y pronto estreno de casa modular, la base Petrel se posiciona como nueva "puerta de entrada" del país a la Antártida, centro logístico y de conectividad con el sistema de bases nacionales.

El hangar puede albergar helicópteros pesados todo el año.

A esta operatividad se agrega que la Agencia Nacional de la Aviación Civil (ANAC) otorgó un permiso provisorio (habilitación) de la pista de Petrel como LAD (Lugar Apto Denunciado) que facilita su utilización a vuelos civiles.

El pedido en cuestión lo planteó la empresa MTRA S.A.U. una sociedad del grupo Mirgor, propietaria de una aeronave Basler BT-67 preparada especialmente para vuelos a la Antártida.

La designación de LAD es una figura prevista para permitir operaciones de aeronaves civiles en pistas no registradas como aeródromos permanentes.

Hasta ahora en Petrel han operado vuelos militares de aviones B-200 de la Armada Argentina y SAAB-340 de la Fuerza Aérea.

Otros lineamientos del Comando Conjunto Antártico son apoyo a la actividad científica, evacuación de residuos antárticos clasificados, brindar soporte al proyecto científico–espacial de la CONAE en la base Belgrano II, balizamiento en bases antárticas, apoyo a programas extranjeros y apertura de bases temporarias, entre otros.