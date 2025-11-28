Patricia Bullrich y Luis Petri se despidieron del Gabinete y ya apuntan al Congreso: "Lo seguimos dando todo" + Seguir en









La Jefatura de Gabinete publicó un mensaje reivindicando la "doctrina Bullrich" en Seguridad, pero no remarcaron la gestión de Petri en Defensa.

Bullrich y Petri dejarán el Gabinete para sumarse al Congreso.

En la previa a su asunción en el Congreso de la Nación, los exministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, publicaron mensajes de despedida en sus redes sociales. La Jefatura de Gabinete, y su titular Manuel Adorni, destacaron la gestión de la ministra ("Tu paso por el Ministerio de Seguridad Nacional no podrá olvidarse jamás"), pero no el de Petri.

La particularidad de la salida de ambos funcionarios es que constituían la fórmula presidencial que compitió contra Javier Milei en 2023. Petri, de origen radical, será una de las referencias del bloque libertario en Diputados, en donde ya cumplió dos gestiones: 2013-2017 y 2017-2021. En coincidencia con su llegada, dos diputados que ingresaron por el radicalismo (Campero y Picat) se integraron a la bancada oficialista, mientras que Pablo Cervi (quien fue candidato a gobernador de Neuquén por la UCR) asumirá como senador en el espacio de La Libertad Avanza.

Precisamente, ese bloque será presidido por Patricia Bullrich quien cumplirá su primera gestión como senadora pero no como legisladora nacional: fue diputada en los períodos 1993-1997, 2007-2011 y 2011-2015. La exministra cumplió un rol clave en la actual composición libertaria de la Cámara de Diputados, traccionando el movimiento de al menos siete diputados (Ajmechet, Arabia, Giudici, Razzini, Rodríguez Machado y Vázquez) que le correspondían a la bancada del PRO y pasaron a la de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/1994531829789933633&partner=&hide_thread=false Hoy tuvo lugar la despedida de la doctora Patricia Bullrich tras su gran gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional.



Durante este período, se alcanzaron resultados significativos en materia de seguridad pública y fortalecimiento institucional.



Los homicidios bajaron… — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) November 28, 2025 Los mensajes de despedida de Patricia Bullrich y Luis Petri Desde la cuenta oficial de X de la Jefatura de Gabinete, publicaron un mensaje remarcando la gestión de Patricia Bullrich: "Hoy tuvo lugar la despedida de la doctora Patricia Bullrich tras su gran gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. Durante este período, se alcanzaron resultados significativos en materia de seguridad pública y fortalecimiento institucional. [...] La doctrina Bullrich será por siempre un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. A partir del 10 de diciembre, la Dra. Bullrich llevará sus convicciones y la agenda del presidente al Congreso de la Nación".

Esta cuenta no publicó ningún comentario sobre la gestión de Luis Petri. Misma actitud tuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó que "la doctrina Bullrich será por siempre un ejemplo de valor en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Tu paso por el Ministerio de Seguridad Nacional no podrá olvidarse jamás. Ahora te depara el Congreso Nacional, donde los argentinos necesitan sin dudas a alguien como vos". Sin embargo, Adorni no replicó un mensaje similar para el ministro de Defensa.

En redes sociales, el propio Petri expresó: "En pocos días, Carlos Presti será el nuevo Ministro de Defensa. Su capacidad, coraje, lealtad y visión al frente del Ejército Argentino lo convierten en la persona indicada para profundizar este rumbo, y es un orgullo que sea él -un militar- quien me suceda en el cargo. Desde el 10 de diciembre, el Presidente Javier Milei tomó la firme decisión de devolverles a las Fuerzas Armadas el reconocimiento que merecen por su historia, su entrega y su rol en la defensa de la soberanía. Frente a quienes las destrataron durante décadas, hoy se las respalda sin prejuicios y con la convicción de que deben ser protagonistas también en la conducción del Ministerio de Defensa". Por su parte, el mensaje de despedida de Patricia Bullrich fue: "Hoy cerré mi gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional. Fueron dos años de trabajo incansable, de decisiones firmes y de una sola convicción: devolverle el orden y la seguridad a los argentinos. Gracias al Presidente Milei por la confianza, y gracias a cada miembro de las Fuerzas Federales por su entrega. Lo que viene, lo seguimos dando todo: en el Senado, las reformas y la seguridad no se negocian".